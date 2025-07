Iako Nothing u svojoj ponudi već ima pristupačne mobiteli koje označavaju oznakom 'a' u nazivu, čini se da rade na još jednoj pristupačnoj liniji koja će nositi oznaku 'Lite' ili 'T'

Nothing je relativno nedavno predstavio Phone (3), svoj prvi flagship mobitel, a sada već stižu glasine o njihovim novim planovima. Prema tvrdnjama poznatog indijskog tehnološkog analitičara na X-u, Yogesha Brara, Nothing navodno radi na novoj liniji mobitela koja će nositi oznake „Lite“ ili „T“.

Kako navodi, dosadašnji modeli iz linije Pro, poput Phonea (3a) Pro, ne zadovoljavaju trenutne potrebe na tržištu te Nothing smatra kako bi se to moglo promijeniti s pristupačnijim modelima. No, budući da mobiteli s „a“ oznakom zapravo označavaju Nothingove pristupačne modele, trenutno nije jasno gdje će se točno smjestiti ovi novi.

Nothing inače nije službeno komentirao ove navode, ali ako se pokažu točnima, to bi značilo da će Nothing u svojoj ponudi imati zaista mobitel za svakoga.