Nothing phone (1) stiže s transparentnom 'stražnjicom' koja svijetli u ritmu melodije zvona

SPECIFIKACIJE Ekran 6,55” OLED (1.080x2.400, 20:9, ~402 PPI), 120 Hz Čip Qualcomm Snapdragon 778G+ (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM/128 GB - 8 GB RAM/256 GB - 12 GB RAM/512 GB Stražnje kamere 50 MP (f/1.9) + 50 MP ultraširoka (f/2.2, 114˚) Prednja kamera 16 MP, f/2.5, 1,0µm Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.2 Baterija 4.500 mAh (neizmjenjiva) / 33 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 159,2 x 75,8 x 8,3 mm / 193,5 g Operacijski sustav Android 12, Nothing OS Datum predstavljanja 12. srpnja 2022.

Nakon dugog „šuškanja“, Nothing, tvrtka koju je pokrenuo Carl Pei, osnivač OnePlusa, predstavila je svoj prvi mobitel prigodno nazvan – phone (1). Riječ je o uređaju koji se možda po specifikacijama ne izdvaja od konkurencije, ali zato to nadoknađuje svojim devijantnim dizajnom, kojeg ponosno krasi transparentna „stražnjica“.

Nothing phone (1) dolazi sa 6,55-inčnim OLED zaslonom razlučivosti 1080 x 2400, frekvencije osvježavanja od 120 Hz, brzinom uzorkovanja dodirom od 270 Hz, uz deklariranu maksimalnu svjetlinu od 1.200 nita. Zaslon je od ogrebotina i udaraca zaštićen Gorilla Glassom 5, a može se pohvaliti i simetričnim obrubima, koji doprinose atraktivnosti dizajna. Za ekološki osvještene, tu je i kućište od recikliranog aluminija.

Pogoni ga Qualcomm Snapdragon 778+, uparen s 8 ili 12 GB RAM-a te 128, odnosno 256 GB interne memorije bez podrške za microSD karticu. Riječ je, naime, o SoC-u srednje klase, koji je zapravo samo overclockana verzija već dobro poznatog Snapdragona 778, stoga problema s pokretanjem čak i nešto zahtjevnijih mobilnih videoigara – neće biti.

Na transparentnoj stražnjoj strani vidi se zavojnica za bežično punjenje, kao i dvije kamere – glavni 50-megapikselni Sony IMX776 senzor s OIS-om te ultraširoki Samsung JN1 senzor od 50 MP. S prednje strane u lijevom kutu, smjestio se 16-megapikselni Sony IMX471 senzor za selfije, video pozive i slično.

No, da transparentna stražnja strana ne ostane samo dizajnerska „fora“ koja će privući kupce, Nothing je na nju odlučio postaviti funkcionalna LED svijetla. Drugim riječima, „stražnjica“ mobitela moći će pomoću LED-ica signalizirati korisnicima kada se, primjerice, mobitel puni te će sinkronizirano svijetliti u ritmu melodije zvona.

Nothing phone (1) dolazi s Nothing OS-om, temeljenim na Androidu 12. Iz tvrtke tvrde da je ključ tog softvera pouzdanost te su obećali da će dolaziti bez bloatwarea. Nothing, štoviše, obećava i tri godine velikih Android ažuriranja te čak četiri godine sigurnosnih zakrpa, što će se svidjeti onima koji ne mijenjaju često svoje mobitele.

Softver dolazi i s nekoliko manjih dodataka, poput, primjerice, Quick Settings značajke za upravljanje Nothing ear (1) bežičnim slušalicama te značajkom koja omogućuje uključivanje svjetla ili klima uređaja u Teslinim automobilima. Uz to, Nothing je za ljubitelje NFT-a pripremio i ugrađeni widget za početni zaslon, koji će prikazivati njihovu kolekciju digitalne imovine.

Mobitel ima bateriju kapaciteta 4.500 mAh, koja podržava žično punjenje od 33 W, bežično od 15 W te reverzibilno 5-vatno punjenje. Nothing, baš kao i pojedini veći proizvođači, prati trendova, stoga korisnici uz mobitel neće dobiti punjač, već će ga trebati dodatno kupiti za 35 eura.

Od ostalih značajki, Nothing phone (1) dolazi s optičkim senzorom otiska prsta ispod zaslona te IP53 certifikatom otpornosti na prašinu i prskanje vodom. Moći će se kupiti u crnoj ili bijeloj boji, po cijeni od 469 eura za početnu verziju (8/128 GB), dok će najjača inačica (12/256 GB) koštati 549 eura.