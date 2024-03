Nothing Phone (2a) donosi prepoznatljive LED-ice za prihvatljivu cijenu

Foto: Nothing

Nothing Phone (2a) za početnu cijenu od 329 eura donosi prepoznatljive LED-ice na stražnjoj strani, MediaTekov Dimensity 7200 Pro, bateriju kapaciteta 5.000 mAh te sustav kamera s dva 50-megapikselna senzora

SPECIFIKACIJE Ekran 6,78” AMOLED (1.084 x 2.412, 20:9, ~394 PPI), do 120 Hz Čip MediaTek Dimensity 7200 Pro (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM/128 GB - 12 GB RAM/256 GB Stražnje kamere 50 MP (f/1.9, PDAF, OIS) + 50 MP ultraširoka (f/2.2, 114˚) Prednja kamera 32 MP, f/2.5 Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.3 Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) / 45 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 161.7 x 76.3 x 8.6 mm / 190 g Operacijski sustav Android 14, Nothing OS 2.5 Datum predstavljanja 5. ožujka 2024.

Nothing je ovoga tjedna proširio svoj portfelj proizvoda predstavivši Phone (2a), mobitel koji za relativno prihvatljivu cijeni nudi dašak njihovog prepoznatljivog dizajna s prozirnom stražnjom stranom i LED-icama koje svijetle u raznim situacijama.

Mobitel, naime, dolazi s Nothingovim Glyph sučeljem koje se kod ovog modela može pohvaliti s 26 individualnih zona osvjetljenja. Baš kao i kod skupljeg Phonea (2), korisnici na odabir imaju niz postavki za prilagodbu LED-ica koje se nalaze baš oko neobično smještenog sustava kamera s dva senzora prigodnog naziva „The Eyes“.

Što se tiče samih specifikacija, Phone (2a) ima 6,78-inčni 10-bitni AMOLED zaslon rezolucije 1.084 x 2.412 i vršne deklarirane svjetline od 1.300 nita. Iako se radi o uređaju nižeg cjenovnog ranga, tu je i podrška za varijabilnu frekvenciju osvježavanja koja ide od 30 do 120 Hz, ovisno o sadržaju koji se prikazuje na zaslonu, što je svakako pohvalno za vidjeti.

Mobitel pogoni pojačana verzija MediaTekovog Dimensityja 7200, „kreativno“ nazvana Dimensity 7200 Pro. SoC je napravljen na TSMC-ovom najnovijem 4-nanometarskom proizvodnom procesu, a u ovom slučaju dolazi uparen s do 12 GB RAM-a i do 256 GB interne memorije. Za one koji ne znaju, riječ je o SoC-u koji je izravan konkurent Qualcommovom Snapdragonu 7s Gen 2, a koji može poslužiti i za neko lagano mobilno igranje.

Nadalje, mobitel na stražnjoj strani ima sustav kamera od dva 50-megapikselna senzora – jedan glavni s OIS-om i otvorom blende od f/1.9 i drugi ultraširoki s fiksiranim fokusom. S prednje strane u rupici u zaslonu, nalazi se 32-megapikselna selfie kamera. Softversku stranu pokriva Nothing OS 2.5 temeljen na Androidu 14, uz podršku za velika ažuriranja od tri godine te četiri godine sigurnosnih zakrpi.

Nothing Phone (2a) može se pohvaliti i baterijom kapaciteta 5.000 mAh koja podržava 45-vatno brzo punjenje. Prema tvrdnjama proizvođača, baterija do 50 posto napunjenosti dolazi nakon 23 minute, a do „stotke“ nakon 59 minuta. Iz Nothinga također napominju da će zdravlje baterije iznositi 90 posto nakon 1.000 ciklusa punjenja, što je svakako impresivno ako se pokaže istinitim.

Početni model Nothing Phonea (2a) od 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije, može se kupiti po cijeni od 329 eura. S druge strane, najjača verzija s 12 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu, koštat će 379 eura. Mobitel je dostupan za kupnju u bijeloj i crnoj boji.