Nothing potvrdio da će u ožujku predstaviti seriju mobitela Phone (3a)

Nothing je potvrdio da će 4. ožujka uz Phone (3) predstaviti i seriju mobitela srednjeg ranga, Phone (3a), koja će dobiti novi dizajn sustava kamere

Nothing je još krajem siječnja objavio da će 4. ožujka u 11 sati po našem vremenu predstaviti Phone (3), svoj prvi pravi flagship mobitel. Tada se počelo govoriti da će se na Nothingovom događaju naziva Power in Perspective (Snaga u perspektivi) predstaviti i povoljniji modeli Phone (3a) i (3a) Pro, a sada je to tvrtka službeno i potvrdila.

Naime, u promotivnoj fotografiji koju je Nothing objavio na svojim društvenim mrežama, vidljiv je natpis „(3a) series“, a može se vidjeti i novi položaj kamere kojeg će modeli Phone (3a) i (3a) Pro imati.

Foto: Nothing

Na osnovu Nothingove promotivne fotografije, jedan je korisnik X-a složio prigodan render kako bi Phone (3a) trebao izgledati. Pogledajte ga u nastavku.

Prema neslužbenim informacijama, Phone (3a) imat će 6,8-inčni FHD+ AMOLED zaslon s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, Snapdragon 7s Gen 3, 8 ili 12 GB RAM-a, 128 ili 256 GB interne memorije, glavnu kameru od 50 MP, ultraširoku kameru od 8 MP te telefoto kameru od 50 MP s 2x optičkim zumom. Baterija će imati kapacitet od 5.000 mAh s podrškom za 45-vatno žično punjenje.