Novo ažuriranje na Galaxy S10 donosi haptički odziv za navigaciju gestama

Trenutno je u opticaju G97*FXXU2ASF3 nadogradnja Androida za Samsungove mobilne uređaje iz serije Galaxy S10. Osim redovnih sigurnosnih zakrpi Samsung je dodao i par poboljšanja kojima će korisnicima ovih uređaja olakšati rad s njima.

Za početak novo ažuriranje firmwarea donosi najnoviji, lipanjski, skup sigurnosnih zakrpi. Samsung je poradio i na dodatnoj stabilnosti kamere kao i na boljoj stabilnosti Bluetooth i Wi-Fi tehnologija. Također podignuta je i općenita razina sigurnosti uređaja.

Samsung je između navedenih poboljšanja dodao i jedno vezano uz navigacijske geste. Naime, korisnici na uređajima iz serije Galaxy S10 mogu umjesto tipki na navigacijskog traci koristi navigacijske geste. Osim što je samo korištenje uređaja brže pomoću gesti (nakon što prođe vrijeme prilagodbe) korisnici isključivanjem navigacijske trake dobivaju i još malo dodatnog prostora za prikaz sadržaja na zaslonu.

No do sada nije bilo moguće dobiti povratnu informaciju je li uređaj prepoznao neku od gesti koju je korisnik odradio ili ne. Sada je Samsung dodao haptički odziv vibracijama koji će korisnicima signalizirati je li odrađena gesta prihvaćena ili ne. Nova opcija – Touch vibration nalazi se u postavkama vezanim uz Zvuk i vibracije (Sounds and vibration).

Ipak to ne znači da će uređaji iz serije Galaxy S10 nakon uključenja opcije stalno vibrirati, na svaki dodir zaslona, jer neće. Do vibracija će doći samo kada se koriste navigacijske geste ili tipke te kada korisnik duže vrijeme zadrži prst na ikoni neke aplikacije.

Samsung je novo ažuriranje pustio u opticaj, a za sada je stiglo na uređaje iz Njemačke, Francuske, Nizozemske, Velike Britanije, Indije, Šri Lanke, Vijetnama i Tajlanda. Shodno tomu uskoro ga se može očekivati i na uređajima iz Hrvatske.