OnePlus 12 zadržava veliki sustav kamera i dolazi u tri boje

One Plus je potvrdio da će 5. prosinca predstaviti svoj novi top model mobitela, OnePlus 12, koji bi trebao biti njihov prvi mobitel s periskopskom lećom za telefoto kameru

OnePlus je potvrdio dizajn svojeg nadolazećeg top modela koji će svjetlo dana ugledati na pozornici u Kini već 5. prosinca, a u ostatku svijeta početkom sljedeće godine. Riječ je, naime, o modelu One Plus 12 kojeg će kupci moći izabrati u tri boje – zelenoj, bijeloj i crnoj.

Fotografije koje je kineski proizvođač objavio navode da će One Plus 12 biti prvi njihov mobitel s periskopskom lećom za telefoto kameru. Cijeli sustav kamera i dalje je velik i okrugao, baš kao i na One Plusu 11, ali je LED bljeskalica sada premještana izvan tog kruga u lijevi gornji kut mobitela.

OnePlus nije još potvrdio specifikacije ovog mobitela, ali ako je za vjerovati glasinama, bit će pogonjen Qualcommovim Snapdragonom 8 Gen 3 uparenim sa 16 ili čak 24 GB RAM-a. Pretpostavlja se da će početna inačica dolaziti s 256 GB neproširive interne memorije, dok će ova jača imati 512 GB. Baterija će imati kapacitet od 5.400 mAh te podršku za 100-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje.

Glavna kamera trebala bi koristiti još nepredstavljeni Sonyjev 50-megapikselni senzor, uz kojeg će se naći ultraširoki od 50 MP i telefoto s 3X optičkim zumom od 64 MP. Navodi se još da će OnePlus 12 imati metalni srednji okvir, optički čitač otiska prsta u zaslonu, veliki vibracijski motor za oštre i duboke vibracije te napredni sustav hlađenja koji će regulirati temperaturu pri najzahtjevnijim zadaćama.