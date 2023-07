OnePlus Nord 3 dolazi s Dimensity 9000 SoC-om i 6,74-inčnim OLED zaslonom

SPECIFIKACIJE Ekran 6,74” OLED (1.240 x 2.772, 20:9, ~390 PPI), 40-120 Hz Čip MediaTek Dimensity 9000 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB - 16 GB RAM / 256 GB Stražnje kamere 50 MP (f/1.8, m.d. PDAF, OIS) + 8 MP ultraširoka (f/2.2, 112˚)

+ 2 MP makro (f/2.4) Prednja kamera 16 MP, f/2.4 Povezivost GSM / HSPA / 5G / LTE / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5,2 Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) / 80 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162 x 75.1 x 8.2 mm / 193,5 g Operacijski sustav Android 13, OxygenOS 13 Datum predstavljanja 5. srpnja 2023.

OnePlus je ovoga tjedna predstavio Nord 3, mobitel koji, u usporedbi sa svojim prethodnikom Nordom 2T, donosi veći zaslon, jači SoC te bateriju većeg kapaciteta. Radi se, dakle, o mobitelu srednjeg ranga, koji bi, kako po specifikacijama, tako i cijenom, trebao konkurirati modelima poput Samsungovog Galaxyja A54.

Novi Nord 3 ima 6,74-inčni OLED zaslon rezolucije 1.240 x 2.772 i frekvencije osvježavanja od 40, pa sve do 120 Hz. Budući da je to već sada standard u ovom rangu, zaslon dolazi s podrškom za HDR10+ i 10-bitne boje, a ima i brzu stopu odziva na dodir od 1.000 Hz. Corningove Gorilla Glass zaštite protiv udaraca i ogrebotine nema, ali je tu zato Dragontrail Glass koji bi trebao obavljati isti posao.

Mobitel je pogonjen MediaTekovim Dimensity 9000 SoC-om koji je po benchmark testiranjima brži od prošlogodišnjeg Snapdragona 8 Gen 1. Riječ je, podsjećamo, o jednom od prvih mobilnih čipova izgrađenih na TSMC-ovom 4-nanometarskom proizvodnom procesu, uz kojeg se koristi Armova v9 procesorska arhitektura. U ovom slučaju uparen je s do 16 GB RAM-a i 256 GB neproširive interne memorije. Sudeći po tome, Nord 3 trebao bi pružati bolje performanse od konkurentskih modela, što bi se moglo svidjeti zahtjevnijim korisnicima i mobilnim igračima.

Usprkos svim navedenim nadogradnjama, sustav kamera ostao je isti kao i na Nordu 2T. Cijelu priču predvodi Sonyjev 50-megapikselni IMX890 senzor veličine 1/1,56“ s OIS-om, uz kojeg se smjestio ultraširoki senzor od 8 MP i 2-megapikselna makro kamera. Fotografije će, stoga, biti na zadovoljavajućoj razini, pogotovo u uvjetima dobrog osvjetljenja. Promjenu je, doduše, doživjela prednja kamera koja sada ima senzor od 16 MP.

Dobra je vijest da Nord 3 ima bateriju kapaciteta 5.000 mAh koja bi trebala pružati do jedan dan korištenja i onima koji stalno „vise“ na mobitelu. No, dobro je znati da je tu i podrška za 80-vatno žično punjenje, pa se OnePlusov novi midranger može napuniti do 100 posto za oko 30 minuta. Bežičnog punjenja, na žalost nekih, nema, ali to se ni ne očekuje u ovome rangu.

Sa softverske strane, Nord 3 dolazi s OxygenOS 13 sučeljem temeljenom na Androidu 13, a dobro će doći i tri godine softverskih ažuriranja koje OnePlus obećava. Od ostalih značajki, valja napomenuti Dolby Atmos zvučnike, IP54 certifikat za otpornost na prskanje vodom i prašinu te namjenski gumb za utišavanje notifikacija s bočne strane.

OnePlus Nord 3 dostupan je za kupnju u zelenoj (Misty Green) i crnoj (Tempest Gray) boji. Cijena za početnu inačicu (8/128 GB) iznosi 499 eura, dok će jača verzija (16/256 GB) koštati 50 eura više.