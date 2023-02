Povratak Samsungovog 'ubojice flagshipa'? Galaxy S23 FE navodno stiže ovog ljeta

Samsung navodno osvježava svoju FE seriju i to već ovog ljeta. Galaxy S23 FE trebao bi imati Snapdragon 8 Gen 2 ili prošlogodišnji Snapdragon 8+ Gen 1

Zbog nestašice čipova, Samsung je prošle godine odlučio preskočiti Galaxy S22 FE, mobitel koji se, barem prema tadašnjim pretpostavkama i glasinama, trebao postaviti na tržištu kao ubojica flagshipa i best buy model u srednjem cjenovnom rangu.

No, dobra vijest stiže za sve one koji nisu prežalili nikad predstavljeni Galaxy S22 FE. Naime, prema najnovijem izvješću južnokorejskog portala The Elec, Samsung će u kolovozu ili rujnu predstaviti novi model u svojoj FE (Fan Edition) seriji.

Galaxy S23 FE, kako ga već neslužbeno nazivaju, trebao bi imati Snapdragon 8 Gen 2 ili prošlogodišnji Snapdragon 8+ Gen 1. Ostatak specifikacija trebao bi biti nešto slabiji od ostalih modela iz Galaxy S23 serije, kao i kvaliteta izrade.

Navodi se da je upravo Galaxy S23 FE razlog zbog kojeg Samsung ove godine neće predstaviti Galaxy A74. Podsjetimo, Samsungova FE serija mobitela stekla je popularnost 2020. s Galaxy S20 FE modelom, koji je u godini predstavljanja prodan u preko 10 milijuna primjeraka. Njegov nasljednik, S21 FE, nije tako dobro prošao.