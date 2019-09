Predstavljena Nubia Red Magic 3S

ZTE, odnosno njegov pod brend Nubia predstavio je novi pametni telefon za gamere – Nubiju Red Magic 3S. Kao što je to slučaj kod Applea, ali i nekih drugih proizvođača pametnih telefona, model „S“ donosi tek manje promjene u odnosu na postojeći model, u ovom slučaju Red Magic 3 koji je predstavljen u travnju 2019.

Nova Nubija dobila je tako tek noviji SoC te nešto drugačiju memorijsku konfiguraciju. Očekivano, Snapdragon 855 koji pogoni Red Magic 3 model, zamijenjen je s novijim Snapdragon 855+ čipom. Osim u nešto većim radnim taktovima u korist plus modela, a koji osiguravaju nešto veće performanse (CPU do 4,2%, GPU do 15%) drugih razlika između ova dva SoC-a nema.

Nadalje, druga izmjena koju donosi Red Magic 3S je nova memorijska konfiguracija. Od sada u ponudi nema modela sa 64 GB skladišnog prostora, već samo sa 128 GB. Također u ponudi više nema ni modela sa 6 GB RAM-a, već samo sa 8 GB i 12 GB.

Malu izmjenu je pretrpio i rashladni sustav koji je sada u stanju reducirati temperaturu SoC-a i do 18 stupnjeva. Naravno i ovog puta rashladni sustav se temelji na toplovodnoj cijevi i malom aktivnom ventilatoru, koji se uključuju samo po potrebi.

Zaslon je ostao isti – 6,65-inčni AMOLED razlučivosti 2.340 x 1.080 točaka. Isto vrijedi i za kamere koje su kod gamerskih mobitela tek usputna stavka, jer se od gamera ionako očekuje da više gledaju u zaslon, a manje okolo sebe, pa im time nisu potrebne naročito nabrijane kamere. No, Nubia za svaki slučaj nudi dvije kamere – stražnju razlučivosti 48 MP te prednju razlučivosti 16 MP.

Što se softvera tiče Nubia Red Magic 3S se poput svog prethodnika također temelji na Androidu 9.0 Pie. Jedino je korisničko sučelje novijeg datuma, pa umjesto Red Magic 2.0 sučelja, 3S ima Red Magic 2.1 inačicu sučelja. Baterija je bila sam po sebi dobra i na originalnom modelu pa nije bilo potrebe mijenjati ju. Red Magic 3S stoga ima također bateriju od 5.000 mAh i podršku za brzo punjenje od 27W (Quick Charge 4+).

Prodaja najprije kreće na kineskom tržištu, i to od 9. rujna 2019. godine. Cijena početnog modela sa 8 GB Ram-a i 128 GB skladišnog prostora bit će oko 420 USD, dok će za 12/128 GB model biti potrebno izdvojiti oko 530 USD. Na globalno tržište Red Magic 3S stići će tijekom listopada 2019.