Preklopni mehanizam Motorole Razr 2019 nije se pokazao odveć izdržljivim

Prošle godine proizvođači mobitela počeli su predstavljati i svoje prve telefone kojima se osim kućišta savija i zaslon. Iako su trebali donijeti novu vrstu uređaja – tablet u džepu, u konačnici se pokazalo kako telefoni sa savitljivim zaslonom još nisu spremni za masovnu uporabu.

Sjetimo se samo Samsungovog Galaxy Folda koji se već nakon par sati u rukama recenzenata počeo kvariti, i to nepopravljivo. Naravno najčešće je odlazio zaslon koji se uslijed rukovanja oštećivao, ali i sam mehanizam kojem su smetale i najmanje čestice prašine i slično.

Samsung je potom povukao Galaxy Fold na doradu, a isto je učinio Huawei sa svojim Mate X telefonom. I dok je Samsung poboljšani Galaxy Fold pustio u prodaju na mnogim tržištima svijeta Huawei je svoj Mate X zadržao u granicama Južne Koreje.

Osim ova dva velika proizvođača mobitela krajem 2019. svoje je prvi mobitel sa savitljivim zaslonom predstavila i Motorola. Kultni Razr dobio je noviju, moderniju inačicu u kojoj je fizička tipkovnica zamijenjena zaslonom. Prilikom predstavljanja iz Motorole su poručili kako su testirali 20 različitih prototipa te da su u proizvodnju poslali najbolji.

No, ekipa s internetske stranice CNET ne bi se u potpunosti složila s ovom izjavom. Nakon što su proveli vlastito testiranje pomoću FoldBota otkrili su kako je mehanizam za preklapanje otkazao nakon samo 27 tisuća preklapanja. Cilj testiranja je bio postići barem 100.000 preklapanja pa je postignuti rezultat u neku ruku poražavajući.

Naime, jedno od istraživanja iz 2018. godine pokazalo je kako Amerikanci u prosjeku svoj telefon provjeravaju oko 52 puta na dan. Ako to pomnožimo s brojem dana u godini dolazimo do brojke od 18.980 preklapanja. Pod uvjetom da je brojka od 52. provjere na dan točna ispada da bi Motorola Razr izdržala oko godinu i pol dana bez kvara.

No novije istraživanje iz 2019. godine pokazalo je kako je kako su Amerikanci svoje telefone počeli provjeravati i češće, i do 96 puta na dan. istom računicom (96 x 365) dolazimo do 35.040 preklapanja godišnje, iz čega proizlazi da žešćim korisnicima Motorola Razr ne bi potrajala ni godinu dana. Usporedbe radi, u istom testu Galaxy Fold je izdržao do 120 tisuća preklapanja.

Istine radi treba navesti kako se kvar dogodio na mehanizmu zbog kojeg je postalo teško, ali ne i nemoguće zatvoriti telefon. Isto tako treba navesti da je zaslon tijekom testiranja ostao čitav, odnosno potpuno funkcionalan. Iako se godinu i pol dana može činiti kao dosta vremena za ovakav tip telefona treba imati na umu da je i ovo neslužbeno testiranje provedeno u koliko-toliko kontroliranim uvjetima, te da otpornost mehanizma može biti i kraća u realnom, svakodnevnom korištenju uređaja.