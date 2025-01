Prvi dojmovi o seriji Honor Magic7 kroz sedam kadrova

Honor je na Bledu ovoga tjedna organizirao premijeru mobitela Magic7 Pro i Magic7 Lite, jedan kao vrlo napredan i AI-jem obogaćen, a drugi otporan i cjenovno pristupačan uređaj. Magic7 Pro iskorištava nove mogućnosti operacijskog sustava MagicOS 9.0, u koji su integrirani alati Google Gemini, ali i Honorova vlastita rješenja pokretana generativnom umjetnom inteligencijom.

Kad se to spoji s najnovijim Qualcommovim 3-nanometarskim SoC-om Snapdragon 8 Elite i novim setom kamera, dobiva se uređaj koji stavlja AI u prvi plan pri brojnim svakodnevnim radnjama, no koliko smo uspjeli vidjeti, čini to nenametljivo. Ipak, AI funkcije su sveprisutne i dostupne obično na jedan klik, a svoje zadaće obavljaju vrlo brzo i glatko.

U ovoj seriji naglasak je stavljen na sustav kamera AI Falcon. Tu su glavna kamera od 50 MP s 1/1,3-inčnim Falcon senzorom i objektivom s podesivim otvorom blende do f/1,4. Širokokutna kamera od 50 MP te 200 MP telefoto kamera upotpunjuju dojam, a za ono što one ne "uhvate", tu je AI Honor Image Engine – mobilni sustav za obradu slika u hibridnoj izvedbi, koji se izvodi djelomično na uređaju, a djelomično u oblaku i zasnovan je na velikim GenAI modelima.

U nastavku donosimo pregled nekih od najvažnijih značajki nove serije Honor Magic7, kroz primjere koje smo sami na europskoj premijeri uspjeli isprobati.

AI Motion Sensing

Funkcija Super Burst, namijenjena snimanju brzih scena u pokretu, bez zamućenja i uz visoku razinu detalja, nadograđuje standardni "burst" način rada fotoaparata. Bilo da je riječ o sportu, brzim automobilima ili, kao u našem primjeru, zaigranog psa, svaka u nizu tako snimljenih fotografija zadržava čistoću detalja. Moguće ih je snimati brzinom od 10 sličica u sekundi, a takvo AI-jem potpomognuto snimanje ne zahtijeva aktivnu internetsku vezu.

AI Eraser

Jednom kad ste fotografiju snimili, spojili se na mrežu, pa vidjeli da vam na njoj nešto smeta – tu je funkcija generativnog brisanja detalja. Ona se nalazi u galeriji, gdje je na bilo kojoj fotografiji moguće zaokružiti ili prstom prebrisati elemente, a AI model (kojem treba internetska konekcija) pronaći će načina kako ih ukloniti. Uz to što vrlo dobro uklanja objekte s jednolikih i kompliciranih pozadina, kao i većina sličnih alata trenutačno, ponekad se dogodi i zabavan rezultat. U našem primjeru, htjeli smo ukloniti osobu iz kadra, a AI Eraser je to učinio – no, plakat iza nje prepoznao je kao prometni znak, pa "izmislio" stup koji tamo ne postoji. Simpatična je to situacija koja nam daje uvid u način na koji AI modeli "razmišljaju". I taj stup, dakako, moguće je potom na isti način izbrisati

AI Super Zoom

Honor Magic7 Pro nudi optički zum kamere do 6x, nakon čega na scenu stupa digitalni do 100x. No, u uvjetima kad se fotografira nešto zumirano preko 30x, uključuje se opet, pogađate, AI. Scene s visokom razinom zumiranja u nekoliko će trenutaka izoštriti, poboljšati i učiniti od njih pola fotografiju, pola AI generiranu ilustraciju. Kako to izgleda u praksi, najbolje ćete vidjeti u sljedećoj galeriji. Snimljena je "iz ruke", s cijelim rasponom zuma, od širokokutnog 0,5x, pa do 100x, uz originalne te AI-jem poboljšane fotografije s najvećim zumom.

Light Painting

U kameri se u novoj verziji MagicOS-a nalazi i opcija Light Painting, koja koristi napredne algoritme kako bi produljila ekspoziciju i stvorila atraktivne efekte. Na odabir postoje četiri takva efekta, Traffic trails, Light graffiti, Silky water i Star trails. Dakle, duge tragove svjetala vozila, bilo kakvih pokretnih rasvjetnih tijela u mraku, zvijezda ili, u donjem slučaju, pokretne vode, lako je "zamutiti" i dobiti atraktivne rezultate.

Izdržljivost

Serija Magic7 Lite posebno je zamišljena kao uređaj koji bi trebao biti "neuništiv". S njegovim zaslonom od ultra-kaljenog stakla i dodatnim zaštitnim slojem, otpornim na padove s visine do 2 metra, kao i novim dizajnom zaobljenih rubova, uređaj je moguće – kako smo se uvjerili na licu mjesta – pregaziti quadom ili ga ispustiti na makadam iz vozila u pokretu, a on će pritom ostati ne samo funkcionalan, već i bez zamjetnih ogrebotina. Sekvence snimljene uz ranije opisanu opciju AI Super Burst.

Noćne fotografije

Pružila nam se prilika snimiti i poneku noćnu fotografiju. One se lako snimaju "iz ruke", duljina trajanja ekspozicije je manja od sekunde, dok telefon stabilizira kadar, pa ne treba brinuti o eventualno zamućenim rezultatima – čak i u slučaju da koristite optički zum.

Otpornost i zaslon

Za kraj, jedan lakši stres test. Magic7 Pro diči se otpornošću na vodu i prašinu kategorije IP67, pa ga je moguće uranjati, špricati i na druge načine izlagati teškim uvjetima. Njegov cirkularno polarizirani zaslon oponaša karakteristike sunčeve svjetlosti, pa je vidljiv i po najsnažnijem suncu, ali i s polariziranim naočalama. Stoga, kao što smo imali prilike vidjeti, lako ga je koristiti na skijanju, bez straha od vlastitog pada koji bi ga oštetio ili pada samog uređaja na tlo. Više o ovom uređaju uskoro donosimo i kroz cjelovitu recenziju.