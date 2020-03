Realme 6 i Realme 6 Pro donijeli znatnije nadogradnje u odnosu na seriju Realme 5

Nakon više mjeseci raznih glasina Realme je 5. ožujka konačno i službeno predstavio novu seriju pametnih telefona – Realme 6. Unutar navedene serije predstavljena su dva modela, istoimeni Realme 6 te njegova snažnija inačica Realme 6 Pro.

Nova serija je znatno poboljšanja u odnosu na prethodnu, posebice u domeni zaslona, kamera i baterije. Ova telefona opremljena su 90 Hz zaslonima, s ukupno pet (Realme 6), odnosno šest kamera (Realme 6 Pro) te baterijama kapaciteta 4.300 mAh i 30W podrškom brzog punjenja.

Standardni model je Realme 6, opremljen je sa 6,5“ zaslonom razlučivosti 2.400 x 1.080 točaka. Radi se o zaslonu s prorezom za selfie kameru koji se nalazi u gornjem lijevom kutu. Realme 6 Pro dobio je nešto veći zaslon, dijagonale 6,6“ uz istu razlučivost od 2.400 x 1.080 točaka. I kod ovog modela postoji prorez za selfie kameru, ali ovog puta veći, jer Pro model umjesto jedne, ima dvije selfie kamere.

Što se tiče zaštite zaslona od oštećenja grebanjem, pucanjem i slično, proizvođač se odlučio za zaštitu Gorilla Glass staklom, s tim da svaki model ima drugačiju generaciju Gorilla Glassa, Realme 6 Gorilla Glass 3, a Realme 6 Pro Gorillla Glass 5 zaštitno staklo.

Kad smo kod različitosti spomenimo i pogonske čipove. Realme 6 pogoni Mediatekov Helio G90T čip, a Realme 6 Pro Qualcommov Snapdragon 720G čip. Inače, Realme se tijekom predstavljanja pohvalio kako je nova Realme 6 serija prva koja službeno stiže sa Snapdragonom 720G. I dok je za standardni model proizvođač pripremio tri memorijske konfiguracije (sa 4, 6 i 8 GB RAM-a), napredniji Pro model ih ima samo dvije (sa 6 i 8 GB RAM-a). Po pitanju podatkovnog prostora kupci će imati dvije opcije – 64 ili 128 GB interne memorije.

Na početku teksta smo naveli kako Realme 6 ima ukupno pet kamera. Od toga se četiri nalaze na stražnjoj strani kućišta, a jedna s prednje. Isti broj kamera na stražnjoj strani ima i Realme 6 Pro, ali s prednje ima jednu više – tj. dvije, što ga u konačnici čini telefonom s ukupno šest kamera.

Glavna kamera na modelu Realme 6 ima razlučivost od 64 MP (f/1.8), ultra široka ima razlučivost od 8 MP (f/2.3), a makro kamera te senzor dubine po 2 MP. Selfie kamera ima senzor od 16 MP (f/2.0). Realme 6 Pro dobio je istu glavnu kameru kao i Realme 6 (64 MP, f/1.8), no razlučivost ostalih je ponešto drugačija. Telefoto kamera ima razlučivost od 12 MP (f/2.5), ultra široka od 8 MP (f/2.3), a makro kamera od 2 MP (f/2.4). Razlučivost glavne selfie kamere je 16 MP (f/2.1), a dodatne, ultra široke 8 MP (f/2.2). Kamere na Realme 6 mogu snimati videozapise u razlučivosti 1080p, a na Realme 6 Pro i do 2160p. Kod oba modela, selfie kamere snimaju u razlučivosti do 1080p.

Softversku stranu uređaja čini Realme UI koji se temelji na Android 10. i dok oba telefona podržavaju Wi-Fi (802.11ac) i Bluetooth tehnologije, samo Realme 6 Pro ima podršku za NavIC – indijski satelitski navigacijski sustav.

Serija Realme 6 u prodaju će najprije na indijskom tržištu, a potom se pod istim ili drugačijim nazivom može očekivati i na drugim tržištima. Početna cijena za Realme 6 na indijskom tržištu je oko 177 USD (4/64 GB), a za Realme 6 Pro oko 232 USD (6/64 GB). Realme 6 moći će se putem online trgovine Flipkart nabaviti od 11. ožujka, a Realme 6 Pro od 13. ožujka.