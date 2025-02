Realme će na MWC-u predstaviti nove mobitele srednjeg ranga i najaviti misteriozni model

Realme će na MWC-u u Barceloni globalnoj publici predstaviti dva nova mobitela, Realme 14 Pro i 14 Pro+ koji se već prodaju u Indiji i Kini. Riječ je o mobitelima koji bi trebali naći svoje mjesto u srednjem rangu, a čija bi cijena trebala biti 435 eura za obični Pro i 589 eura za Pro+.

Naime, Realme 14 Pro ima 6,77-inčni zaslon s rezolucijom od 1.080 x 2.392 i frekvencijom osvježavanja od 120 Hz te MediaTekov Dimensity 7300 Energy SoC uparen s do 12 GB RAM-a i do 512 GB interne memorije. S druge strane, Realme 14 Pro+ dolazi s nešto većim, 6,83-inčnim zaslonom i rezolucijom od 1.272 x 2.800 kojeg pogoni poželjniji Qualcommov Snapdragon 7s Gen 3 uz do 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije.

Oba imaju baterije kapaciteta 6.000 mAh, kao i sustave kamera s glavnim, 50-megapikselnim senzorom koji se može pohvaliti i OIS-om. Radi se, inače, o mobitelima koji mijenjaju svoju boju ovisno o temperaturi. Više o njima pročitajte u našem tekstu u nastavku.

Kako prenosi GSM Arena, Realme je također poslao priopćenje medijima u kojem najavljuje mobitel s „ultra-velikim senzorom i optičkim telefoto objektivom, dizajniranim za redefiniranje fotografije na pametnim telefonima“. Ovo je prvi put da kineski proizvođač spominje takav mobitel, a čini se da će na MWC-u biti samo najavljen, dok bi izbacivanje na tržište moglo uslijediti kasnije ove godine.

Foto: Realme

U priopćenju se također navodi da ovaj mobitel koristi senzor veći od onih u flagship modelima, no bez konkretnih detalja o usporedbi s drugim modelima. Pretpostavlja se da se Realme referira na konkurente poput Galaxy S25 Ultre ili pak iPhonea 16 Pro Maxa, jer je malo vjerojatno da će njihov senzor nadmašiti onaj od 1 inča koji se nalazi u Xiaomiju 14 Ultri ili Xperiji 1 VI.

Realme se nije dotaknuo ostalih specifikacija, no budući da su već za ovu godinu predstavili svoj flagship sa Snapdragon 8 Eliteom, Realme GT7 Pro, očekuje se da će u ovom slučaju biti riječ o takozvanom „flagship killeru“.