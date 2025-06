Realme GT 7 i GT 7T stižu na globalno tržište s baterijom od 7.000 mAh

Realme je predstavio globalnu verziju modela GT 7, zajedno s modelom GT 7T. Riječ je o mobitelima višeg, odnosno višeg srednjeg ranga, koji će kupcima biti posebno zanimljivi zbog baterija kapaciteta 7.000 mAh i brzog punjenja od 120 W. Ništa drugo se nije ni očekivalo od Realmea koji je već godinama poznat po baterijama velikog kapaciteta i brzini punjenja.

Realme GT 7

SPECIFIKACIJE Ekran 6,78" AMOLED (2780×1264, 1,5K), 120 Hz, 1.000 nita (tipično), 1.600 nita (HBM), 6.000 nita (vršna svjetlina), 100% DCI-P3 Čip MediaTek Dimensity 9400e RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 512 GB ; 16 GB / 512 GB Stražnje kamere 50 MP Sony IMX906 (f/1.8, OIS, 1/1.56") + 50 MP telefoto (S5KJN5, f/2.0, 2x optički zoom) + 8 MP ultraširoka (OV08D10, f/2.2, 112°) Prednja kamera 32 MP Sony IMX615 (f/2.4, 90° FoV) Povezivost 5G (SA/NSA), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Baterija 7.000 mAh, 120W SUPERVOOC brzo punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162,42 × 76,13 × 8,3 mm / 206 g Operacijski sustav Android 15 s Realme UI 6.0 Datum predstavljanja 27. svibnja 2025.

Realme GT 7 dolazi s velikim 6,78-inčnim LTPO AMOLED zaslonom Full HD+ rezolucije te frekvencijom osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz, ovisno o sadržaju koji se prikazuje. Oko zaslona su relativno tanki rubovi, što će dodatno pridonijeti premium osjećaju u ruci, kao i vršna svjetlina od čak 6.000 nita. Tu je i podrška za Dolby Vision i HDR10+, a od puknuća i ogrebotina štiti Corningov Gorilla Glass 7i.

Što se tiče SoC-a, globalna inačica Realmea GT 7 koristi MediaTekov Dimensity 9400e uparen s do 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Taj je SoC MediaTek predstavio početkom svibnja ove godine kao rebrandiranu verziju Dimensityja 9300+ s manjim, ne toliko važnim nadogradnjama. U praksi je riječ o SoC-u koji je po specifikacijama najbliži Qualcommovom Snapdragonu 8 Gen 3. Sve to hladi Realmeova tehnologija hlađenja s grafenom.

Na stražnjoj strani mobitela nalazi se 50-megapikselni glavni senzor IMX 906 veličine 1/1.56“ s optičkom stabilizacijom slike (OIS), uz kojeg se smjestio 50-megapikselni telefoto senzor s 2x optičkim zumom i 8-megapikselna ultraširoka kamera. S prednje se strane pak nalazi 32-megapikselna kamera za selfije.

Glavna stavka ovog mobitela svakako je baterija kapaciteta 7.000 mAh koja se temelji na silicij-karbon tehnologiji i podržava brzo punjenje od 120 W. Realme tvrdi da se mobitel može napuniti do 50 posto u samo 14 minuta, dok je za punjenje „do stotke“ potrebno 40 minuta. Iako nije riječ o gaming mobitelu, zanimljivo je da podržava značajku bypass charging, koja omogućuje da se pri korištenju uređaja na punjača struja koristi za izravno napajanje, a ne za punjenje baterije.

Softversku stranu pokriva Realme UI 6.0 temeljen na Androidu 15, a podrška će biti 4 godine za velike nadogradnje OS-a te 6 godina za sigurnosne zakrpe. Od ostalih značajki, istaknimo i da je Realme GT 7 vodootporan i otporan na prašinu prema IP69 certifikatu, a podržava i Wi-Fi 7, NFC i Bluetooth 5.4.

Početna cijena za verziju od 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije iznosi 750 eura.

Realme GT 7T

SPECIFIKACIJE Ekran 6,8" AMOLED (FHD+ 1280×2800), 120 Hz, 1.000 nita (tipično), 1.800 nita (HBM), 6.000 nita (vršna svjetlina), 100% DCI-P3 Čip MediaTek Dimensity 8400-Max RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 512 GB Stražnje kamere 50 MP Sony IMX896 (f/1.8, OIS, 1/1.56") + 8 MP ultraširoka (OV08D10, f/2.2, 112°) Prednja kamera 32 MP Sony IMX615 (f/2.4, 90° FoV) Povezivost 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC Baterija 7.000 mAh, 120W SUPERVOOC brzo punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162,42 × 75,97 ×8,25 mm / 202 g Operacijski sustav Android 15 s Realme UI 6.0 Datum predstavljanja 27. svibnja 2025.

Realme GT 7T predstavlja nešto jeftiniju i skromniju verziju GT-a 7, ali to ne znači da je riječ o lošem mobitelu. Može se pohvaliti 6,8-inčnim AMOLED zaslonom Full HD+ rezolucije, frekvencije osvježavanja od 120 Hz te vršnom svjetlinom od 6.000 nita. Tu je i neizostavna podrška za HDR10+ i Dolby Vision, kao i zaštita od puknuća i ogrebotina ArmorShell.

No, kako je riječ o slabijem mobitelu, tako ga pogoni i nešto slabiji Dimensity 8400-Max uz do 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Riječ je o SoC-u srednjeg ranga koji bi trebao konkurirati Qualcommovom Snapdragonu 7+ Gen 3, a kojeg je MediaTek prilagodio isključivo za Realme. Slično kako i Samsung ima „Snapdragon for Galaxy“.

Na stražnjoj strani mobitela nalazi se dvostruki sustav kamera s glavnim senzorom IMX896 od 50 MP i ultraširokim senzorom OV08D10 od 8 MP. Dakle, sustavu kamera očigledno nedostaje telefoto senzor, ali u ovom rangu to i nije toliko neobično. Uostalom, onima kojima je fotografija od velike važnosti, vjerojatno će radije izabrati nekog Honora ili Samsunga. Što se tiče prednje kamere, ona je ista kao i na GT-u 7, 32 MP.

I Realme GT 7T koristi Realme UI 6.0 temeljen na Androidu 15, uz isto obećanje o 4 godine nadogradnji OS-a i 6 godina sigurnosnih zakrpa. Također ima certifikat otpornosti IP69, kao i bateriju kapaciteta 7.000 mAh sa 120-vatnim punjenjem. Početna cijena mu je za 100 eura niža od GT-a 7 – 650 eura.