Realme X50 Pro 5G umjesto na MWC-u bit će predstavljen online

Kako se bliži dan kada će Realme predstaviti svoj novi telefon Realme X50 Pro 5G tako se o njemu otkriva i sve više novih informacija. Ovog puta za njih nisu zaslužni leakeri već sam proizvođač koji je krenuo u marketinšku kampanju pomoću reklamnih plakata.

Najnoviji se odnosi na tehnologiju brzog punjenja baterija koja će biti dio novog telefona. Radi se 65W tehnologiji koju proizvođač naziva SuperDart Charge. Inače, ovo je još jedan od telefona koji će se temeljiti na Snapdragon 865 čipu, koji će imati 12 GB RAM-a i koji će podržavati 5G mreže.

Broj kamera bit će također oveći, raniji renderi su otkrili kako će Realme X50 Pro 5G imati šest kamera, četiri sa stražnje i dvije s prednje strane uređaja. U međuvremenu od proizvođača je stigla i službena potvrda kako će telefon imati 90 Hz Super AMOLED zaslon.

Navedeni uređaj se ovih dana upisao i u AuTuTuovu bazu podataka sa 574.985 osvojenih bodova. Time se pokazao boljim od iQOO Neo telefona kojeg je AnTuTu proglasio najbržim flagship Androidom u siječnju 2020. godine.

Kako se vidi iz dosadašnjih tekstova hardver će biti više-manje u rangu ostalih ovogodišnjih flagshipa. Telefone tvrtke Realme do sada nismo mogli nabaviti na europskom tržištu, no to bi se trebalo promijeniti s ovim modelom, Realme X50 Pro 5G bi prema izvoru trebao postati prvi telefon kojeg će Realme prodavati globalno.

Službeno predstavljanje bit će održano 24. veljače 2020. godine. Kako je MWC 2020 sajam u Barceloni otkazan, Realme će svoj novi telefon predstaviti online.