Redmi K30 Racing Edition s novim gamerskim Snapdragon 768G čipom

Redmi K30 5G Racing Edition novo je pojačanje unutar serije K30, a kako sam naziv uređaja otkriva isti je namijenjen gamerima. Unatoč tomu tržišna cijena mu neće biti previsoka, ispod 300 eura na kineskom tržištu (oko 260 eura), a koji euro više na europskom, zbog carine i poreznog sustava zemlje u kojoj se bude prodavao. Na tržište stiže od 14. svibnja 2020.

Redmi K30 5G Racing Edition

Redmi K30 5G Racing Edition opremljen je s velikim 6,67“ LCD zaslonom razlučivosti FHD+ (2.400 x 1.080) i frekvencijom osvježavanja 120 Hz. Odlikuje ga i gustoća prikaza od 395 PPI te podrška za HDR10. Kako bi u žaru digitalne borbe zaslon ostao što duže neoštećen proizvođač ga je zaštitio pomoću Gorilla Glass 5 stakla.

Zaslon je modernijeg dizajna, nema velikih izrezanih dijelova koji uvelike smanjuju prostor za prikaz obavijesti i informacija o pokrenutim aplikacijama, već manji punch-hole unutar kojeg su smještene dvije selfie kamere, glavna od 20 MP, te dodatna (senzor dubine) od 2 MP. Redmi K30 5G Racing Edition opremljen je s ukupno šest kamera, od čega se dvije nalaze na prednjoj, a četiri sa stražnje strane kućišta.

Pozadinske kamere smještene su centralno i okomito jedna na drugu. Glavnu kamera ima razlučivost od 64 MP (f/1.9), ultra široka od 8 MP (f/2.2, 116°), makro kamera od 5 MP (f/2.4), a senzor dubine od 2 MP (f/2.4). Selfie kamere mogu snimati video do razlučivosti 1080p, a „prave“ do razlučivosti 2160p. U oba slučaja radi se o snimanju pri 30 fps. Stražnje kamere mogu snimati i pri 960 fps, ali u tom je slučaju kvaliteta snimljenog materijala niža – 720p.

Što se memorije tiče Redmi je odlučio izbaciti samo je model – sa 6 GB RAM-a (LPDDR4X) i 128 GB interne memorije (UFS 2.1). Ovakva konfiguracija sa mobilni gaming, snimanje videa i fotografija u ovom cjenovnom razredu je i više nego dovoljna. Memorijskog utora u koji bi se mogla umetnuti kartica kojom bi se naknadno proširio podatkovni prostor nema. Korisnici kojima ustreba više prostora morat će se okrenuti nekom od dostupnih cloud servisa poput Google Drive ili Microsoft OneDrive.

Redmi K30 5G Racing Edition opremljen je s baterijom kapaciteta 4.500 mAh. Baterija podržava 30W tehnologiju brzog punjenja. Prema navodima proizvođača od 0-100% napunjenosti bateriji treba manje od jednog sata, točnije 57 minuta. Uz podršku za Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth (5.1), GPS, NFC i druge tehnologije, telefon je dobio i dodatke koji danas nisu toliko česti na modernim telefonima – 3,5-mm audio port te IR predajnik. Sa softverske strane nalazi se MIUI 11 koji se pak temelji na aktualnoj inačici Android platforme – Androidu 10.

Snapdragon 768G

Pogonsku i grafičku snagu telefon crpi iz novog Snapdragon 768G čipa te prateće mu grafike Adreno 620. Prema specifikacijama Snapdragon 768G čini se kako overklokirana inačica starijeg Snapdragon 765G čipa. Naime, broj i vrste jezgri su identične kod oba modela, s tom razlikom što novi Snapdragon 768G čip ima veću brzinu jezgri.

Snapdragon 768G može dostići brzinu do 2,8 GHz (SD765G do 2,4 GHz), a grafika Adreno 620 do 725 MHz (Adreno 620 u SD765 radi na 625 MHz). Sve u svemu, Qualcomm obećava 15% bolje performanse u odnosu na Snapdragon 765G.

Dodatna razlika između SD768G i SD765G čipova jest u Bluetooth tehnologiji, dok stariji model podržava Bluetooth 5,0, novi donosi podršku za Bluetooth 5.2. Novi Snapdragon 768G zadržao je stari 5G modem (Snapdragon X52) pa su brzine downloada (do 3,7 Gbps) i uploada (do 1,6 Gbps) ostale istovjetne brzinama starijeg, Snapdragon 765G čipa. Ostale specifikacije nisu se promijenile. Detaljniju usporedbu starog i novog Snapdragona možete proučiti ovdje.