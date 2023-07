Samsung Galaxy Z Fold 5 stiže u tanjem izdanju zahvaljujući novoj tehnologiji sklapanja

SPECIFIKACIJE Ekran Vanjski: 6,2" Dynamic AMOLED 2X (904 x 2.316, 23:9), do 120 Hz

Unutarnji: 7,6" Dynamic AMOLED 2X (1.812 x 2.176, 10.8:9, ~373 PPI), do 120 Hz Čip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB - 12 GB RAM / 512 GB - 12 GB RAM / 1 TB Stražnje kamere 50 MP (f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS) + 12 MP ultraširoka (f/2.2) + 10 MP telefoto (f/2.4, 3X) Prednja kamera Vanjska: 10 MP, f/2.4

Unutarnja: 4 MP, f/1.8 Povezivost GSM / HSPA / 5G / LTE / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.2 Baterija 4.400 mAh (neizmjenjiva) / 25 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa Sklopljen: 154.9 x 67.1 x 13.4 mm / 253 g

Otklopljen: 154.9 x 129.9 x 6.1 mm / 253 g Operacijski sustav Android 13, One UI 5.1.1 Datum predstavljanja 26. srpnja 2023.

Uz Galaxy Z Flip 5 kojeg je Samsung predstavio ove srijede na Galaxy Unpackedu u Seoulu, predstavljen je i novi Galaxy Z Fold 5. Za razliku od Flipa, novi Fold ne donosi toliko novosti, ali je svakako usavršeniji u odnosu na prošlogodišnji Fold 4 koji je svoju popularnost stekao ponajviše među poslovnim korisnicima.

Najveći novitet na Galaxy Foldu 5 svakako je nova tehnologija sklapanja, Flex Hinge. Baš kao i Flip 5, novi je Fold također ravan kada je u sklopljenom stanju, zbog čega će ga biti ugodnije koristiti i nositi u džepu. Uz to, južnokorejska tvrtka ističe da će mobitel sada biti tanji i lakši te izdržljiviji na udarce i padove. Korisnici će i dalje trebati paziti na ulazak prašine i sitnih čestica između zaslona, no za prodor vode nema brige jer je tu IPX8 certifikat.

Kad je riječ o zaslonima, tu nema mnogo promjene. S unutarnje strane nalazi se 7,6-inčni Dynamic AMOLED 2X zaslon, formata slike 10.8:9, rezolucije 2.176 x 1.812 i adaptivne frekvencije osvježavanja do 120 Hz. Zaslon, baš kao i prošle godine, ima podršku za HDR10+, a jedina je novost da je sada za 30 posto svjetliji od onoga na svom prethodniku. To znači da sada, barem prema tvrdnji proizvođača, doseže svjetlinu od 1.750 nita.

Vanjski Dynamic AMOLED 2X zaslon veličine 6,2 inča i razlučivosti 904 x 2316, stiže s Corningovom Gorilla Glass Victus 2 zaštitom od udaraca i puknuća te adaptivnom frekvencijom osvježavanja koja ide od 48 do 120 Hz. Format slike se nije mijenjao, kao ni okviri oko samog zaslona, što znači da će iskustvo korištenja biti jednako kao i na Z Foldu 4.

Novi Galaxy Z Fold 5 pogonjen je Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy SoC-om, koji se nalazi u cijeloj seriji Galaxy S23, kao i u Flipu 5. Riječ je, podsjetimo, o inačici Qualcommovog najjačeg SoC-a koja je specijalno modificirana za Samsungove mobitele. U ovom slučaju to znači da je brzina takta ponešto veća, što rezultira boljim performansama pri igranju videoigara. Mobitel se, kao i prošle godine, može izabrati u konfiguraciji s do 12 GB RAM-a i 1 TB interne memorije.

Na stražnjoj strani mobitela nalaze se tri kamere, iste onakve kakve se mogu vidjeti na Galaxy S22 i S22+ modelima, ali i na prošlogodišnjem Z Foldu 4. Tu je tako glavni, 50-megapikselni senzor s OIS-om i otvorom blende f/1.8, ultraširoki od 12 MP koji je bio i na sada dvije generacije starom Z Foldu 3 te 10-megapikselni telefoto senzor s optičkim zumom od 3X. U svakom od zaslona smjestile su se i selfie kamere od 10 MP.

Kao i na prethodnom modelu, tu je baterija kapaciteta 4.400 mAh koja podržava 25-vatno žično i 15-vatno bežično punjenje. Iz Samsunga kažu da do 50 posto kapaciteta stiže za oko pola sata, ali to je i dalje lošije za današnje standarde, osobito ako uzme u obzir cijena ovog mobitela. Ipak, Snapdragon 8 Gen 2 nešto je učinkovitiji od Snapdragona 8+ Gen 1 kojeg je koristio Z Fold 4, pa bi korisnici mogli izvući nekoliko desetaka minuta više korištenja.

No, noviteti stižu u pogledu višezadaćnosti i iskoristivosti velikog zaslona. Programska traka sada sadrži do četiri nedavno korištene aplikacije za brzo prebacivanje, a drag-and-drop funkcija trebala bi funkcionirati bolje nego ikad. Primjerice, korisnici iz galerije mogu jednim potezom prsta prebaciti fotografiju u bilješke i slično. Tu je, naravno, i način rada Flex Mode koji omogućuje korištenje Folda u položaju sličnom laptopu.

Samsung Galaxy Z Fold 5 može se kupiti u plavoj, crnoj i krem boji. Cijena za početni model iznosi nemalih 1.900 eura, dok cijena za najjaču inačicu mobitela iznosi još većih 2.260 eura.