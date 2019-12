Sony Xperia 3 na Geekbenchu sa Snapdragon 865 SoC-om

Sony Xperia 3, Sonyjev flagship smartphone za 2020. godinu već je bio predmetom glasina, a sada se pojavio na internetskoj stranici Geekbench.

Spomenuta stranica daje naslutiti kako će Xperia 3 ili PM-1310 na tržište doći s Qualcommovim Snapdragon 865 čipom i 12 GB RAM-a. Jedna od inačica ovog telefona imat će podršku za 5G mreže, a ističe se i po činjenici da će sa stražnje strane imati čak šest kamera.

To uključuje jednu 48-megapikselnu kameru s otvorom blende od f/1.2 do f/2.4, jednu 20-megapikselnu kameru s otvorom blende f/2.4, jednu 16-megapikselnu kameru s otvorom blende f/2.4, jednu 12-megapikselnu kameru s otvorom blende od f/1.2 do f/2.4 te 0,5-megapikselni ToF senzor.

PM-1310 u single-core testovima postiže 4261 bod, a u multi-core testovima 13422 boda. Moguće je da bi ovaj telefon mogao biti predstavljen na IFA sajmu u rujnu iduće godine.