Stigao je i Galaxy A10

Samsung je najzad predstavio i najslabiji model unutar linije Galaxy A. Riječ je dakako o mobitelu Galaxy A10 o kojem smo do sada dosta toga doznali zahvaljujući leakerima i njihovim šaptačima.

Većina glasina vezano uz hardver ovog modela se pokazala točnom, no ne i sve. Naime, do sada se pisalo kako će Galaxy A10 imati 3 GB RAM-a i 32 GB podatkovnog prostora. Leakeri su dobro načuli informacije oko podatkovnog prostora i dizajna, no ne i oko radne memorije. Galaxy A10 u konačnici je stigao s jednim gigabajtom memorije manje, tj. s 2 GB RAM-a.

Galaxy A10 ima 6,2“ Infinity-V zaslon razlučivosti HD+, temelji se na osmojezgrenom Exynosu 7884 te ima samo dvije kamere, po jednu s prednje i stražnje strane kućišta. Glavna kamera ima razlučivost od 13 MP i otvor blende od f/1.9, a prednja razlučivost od 5 MP i otvor blende od f/2.0.

Samsung je i na ovom mobitelu osigurao podršku za memorijske kartice (microSD). Maksimalni službeno podržani kapacitet memorijske kartice je 512 GB. Kad smo već kod kapaciteta spomenimo i onaj baterijski – 3.400 mAh.

Softversku stranu uređaja čini Android 9.0 Pie uz dodatak Samsungovog najnovijeg korisničkog sučelja – One UI. Galaxy A10 bit će moguće nabaviti u tri različite boje kućišta – crnoj, plavoj i crvenoj. Na indijsko tržište stiže tijekom ožujka 2019. godine po cijeni od oko 120 USD. Vrijeme dostupnosti i cijene za ostala svjetska tržišta Samsung tek treba objaviti.