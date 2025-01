Tanji i lakši Samsung Galaxy S25 Ultra pokazuje moć One UI-a 7

Samsung Galaxy S25 Ultra stiže iz kutije sa sučeljem One UI 7 temeljenim na Androidu 15 koje donosi mnogo AI značajki

SPECIFIKACIJE Ekran 6,9" Dynamic LTPO AMOLED 2X (1.440 x 3.120 piksela, ~498 PPI), do 120 Hz, HDR10+, vršna svjetlina 2.600 nita Čip Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Stražnje kamere - 200 MP (f/1.7, 24mm, multi-directional PDAF, OIS)

- 10 MP telefoto (f/2.4, 67mm, PDAF, OIS, 3x optički zoom)

- 50 MP periskopski telefoto (f/3.4, 111mm, PDAF, OIS, 5x optički zoom)

- 50 MP ultraširoka (f/1.9, 120°, dual pixel PDAF, Super Steady video) Prednja kamera 12 MP (f/2.2, Dual Pixel PDAF) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3 Baterija 5.000 mAh / 45 W žično punjenje (PD3.0, 65% za 30 min), 25 W bežično punjenje (Qi2), 4,5 W obrnuto bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162,8 x 77,6 x 8,2 mm / 218 g Operacijski sustav Android 15, One UI 7 (7 godina softverske podrške) Datum predstavljanja 22. siječnja 2025.

Recept za Samsungovu perjanicu već je godinama isti, tako da ništa drugačije nije ni s modelom Galaxy S25 Ultra kojeg je južnokorejska tvrtka službeno otkrila javnosti. Riječ je o mobitelu koji ne nudi puno vidljivih razlika u odnosu na svoga prethodnika, ali zato donosi pametnija rješenja, osobito kada je riječ o hardveru.

Usprkos manjku vizualnih promjena, može se primijetiti da je Samsung na Galaxy S25 Ultri zaoblio oštre rubove kako bi mobitel bio ponešto ugodniji za držanje u ruci. Tim je potezom smanjena težina na 218 grama, a mobitel je općenito s 8,2 milimetra debljine tanji od svoga prethodnika.

Foto: Samsung

Mobitel i dalje ima titanija u okviru te ekskluzivno koristi novi Corningov Gorilla Glass Armor 2 koji je izdržljiviji od prethodne generacije i ima naprednu antirefleksivnu zaštitu. No, zaslon ispod tog poboljšanog stakla ostao je praktički nepromijenjen u odnosu na Galaxy S24 Ultru, izuzev veličine. Tu je tako 6,9-inčni QHD+ Dynamic AMOLED 2X zaslon s osvježavanjem koje ide od 1 do 120 Hz, Vision Boosterom i prilagodljivim tonom boja.

Galaxy S25 Ultra, kao što se i očekivalo, koristi specijalno pojačanu verziju Qualcommovog vodećeg SoC-a zvanu Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy. Riječ je o modificiranoj verziji SD 8 Elitea koja dolazi s većim taktom glavne jezgre, pružajući tako korisnicima bolje performanse. Samsung tvrdi da ovaj SoC u usporedbi s prethodnikom ima za 40 posto brži NPU, 37 posto brži CPU i 30 posto brži GPU. Mobitel u početnoj inačici stiže s 256 GB interne memorije, a može ga se izabrati i s 512 GB te 1 TB. Svaka inačica ima 12 GB RAM-a.

Glavna „fora“ kod svih ovih poboljšanja upravo su, pogađajte, AI funkcionalnosti. Googleov AI asistent Gemini sada se može pozvati držanjem bočne power tipke, opcija Circle to Search prepoznaje brojeve mobitela, e-mailove i URL-ove za brze akcije, a Multimodalni AI agenti tumače tekst, govor, slike, pa čak i videozapise. To bi u praksi značilo da korisnik od Geminija može zatražiti da pronađe određenu fotografiju u galeriji, što bi u pojedinim situacijama moglo biti korisno.

Foto: Samsung

Od ostalih AI funkcionalnosti, postoji i svojevrsni prijepis glasovnih poziva sa sažetkom, a posebno je zanimljiva i Now Brief značajka koja pruža korisnicima sažetak dana i proaktivno predlaže prilagođene informacije kao što su vijesti o burzi, vremenska prognoza, događaji i slično. Napominjemo kako su ove AI funkcionalnosti dio One UI-a 7 temeljenog na Androidu 15, koji debitira na seriji Galaxy S25, a koji će kasnije stići i na druge Samsungove mobitele.

Što se tiče kamera, Galaxy S25 Ultra ima novu 50-megapikselnu ultraširoku kameru, dok su ostale kamere nepromijenjene u odnosu na prethodnika. Tu je tako 200-megapikselna glavna kamera, 50-megapikselna telefoto kamera s 5x optičkim zumom te 10-megapikselna telefoto kamera s nešto manjim 3x optičkim zumom, idealnim za portrete. S prednje strane u rupici u zaslonu nalazi se prednja kamera od 12 MP.

Foto: Samsung

Iz Samsunga ističu kako njihova nova Ultra sada po zadanim postavkama snima 10-bitne HDR videozapise te da po prvi puta nude Galaxy Log, način snimanja šireg raspona boja za njihovo preciznije utvrđivanje. Novost je i da je unutar aplikacije Expert RAW uveden novi način rada Virtual Aperture koji omogućuje kontrolu dubinske oštrine. Dodana je i značajka Portrait Studio koja omogućuje stvaranje osobnih avatara pomoću AI-a na temelju fotografije.

Baterija je ostala ista kao i na prethodniku, ali bi autonomija trebala biti „mrvicu“ bolja zbog veće energetske učinkovitosti SoC-a i bolje optimiziranosti sustava. Radi se o bateriji kapaciteta 5.000 mAh koja dolazi s podrškom za skromno, 45-vatno žično punjenje, 25-vatno bežično i 4,5-vatno reverzibilno punjenje.

Samsung Galaxy S25 Ultra dostupan je za kupnju u plavoj, crnoj, bijeloj i sivoj boji. Početna inačica mobitela kod nas košta 1.499 eura. Treba napomenuti da će kupci dobiti besplatnih 6 mjeseci paketa Gemini Advanced i imat će 7 godina nadogradnji OS-a i sigurnosnih ažuriranja.