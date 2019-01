U pripremi Nokia 1 Plus

Na tržištu bi se uskoro mogla pojaviti i Nokia 1 Plus čije je rendere i dio specifikacija ovih dana otkrila internetska stranica TigerMobiles.com

Uskoro će se održati ovogodišnji MWC sajam. Krajem idućeg mjeseca mnogi proizvođači mobitela predstavit će svoje novitete za ovu godinu, a među njima će se naći i HMD Global Oy, tvrtka koja proizvodi Nokije.

Pored cjenovno i razredno viših modela, tih dana mogao bi biti predstavljen i jedan model s početka ponude iz Android Go linije. Ako internetska stranica TigerMobile.com raspolaže s točnim informacijama to bi mogla biti Nokia 1 Plus čije je rendere i dio specifikacija navedeni izvor nedavno objavio.

Prema specifikacijama Nokia 1 Plus temeljit će se na slabijem hardveru – imat će MediaTekov SoC MT6739WW s četiri ARM Cortex-A53 jezgre brzine 1,5 GHz te samo 1 GB RAM-a od čega će iskoristivo biti 889 MB. Količina radne memorije dobar je pokazatelj kako će Nokia 1 Plus kao operativni sustav koristiti Android Go koji je memorijski manje zahtjevan od standardnog Androida. Grafički dio posla obavljat će PowerVR GE8100 grafika brzine 570 MHz.

Izvor ne navodi koliko će interne memorije uređaj imati, ali za očekivati je negdje između 8 GB i 16 GB, uz mogućnost naknadnog proširenja uz memorijsku karticu (microSD). HMD ovog će puta ugraditi malčice bolji zaslon, kad kažemo malčice bolji mislimo na zaslon razlučivosti 480 x 960 točaka, što je manji pomak u odnosu na Nokiju 1 koja ima zaslon razlučivosti 480 x 854 točaka. Veća razlučivost ujedno otkriva i kako će omjer stranica biti 18:9.

Softversku stran uređaja činit će kako smo već naveli Android 9 u Go inačici. Informacija vezano uz kapacitet baterije i razlučivost kamera za sada nema.