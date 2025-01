Xiaomi 15 Ultra stiže na globalno tržište

Xiaomi 14 Ultra predstavljen je u Kini prošloga veljače, a svega nekoliko dana prije globalnog debitiranja na MWC-u u Barceloni. Iako njegov nasljednik, Xiaomi 15 Ultra, još nije službeno predstavljen, predsjednik Xiaomija Lu Weibing potvrdio je da će stići na globalno tržište baš kao i prethodnik.

Iako službenog datuma predstavljanja još nema, Weibing je rekao da će se to dogoditi nakon kineske Nove godine koja u 2025. godini pada na 29. siječnja. No, treba imati na umu da taj državni praznik u Kini traje do 4. veljače, što znači da za to vrijeme sigurno neće biti nikakvih velikih događaja i predstavljanja.

Kako prenosi GSM Arena, postoji realna šansa da će predstavljanje sačekati kraj veljače, odnosno početak ožujka, kada se održava i MWC u Barceloni.

Specifikacije Xiaomijeve nove Ultre još nisu potvrđene, ali ako je za vjerovati glasinama imat će Snapdragon 8 Elite, 2K OLED zaslon s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz te bateriju od 6.000 mAh s podrškom za 90-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje.

Što se, pak, tiče kamera, Xiaomi 15 Ultra trebao bi imati glavnu kameru s 1-inčnim Sonyjevim senzorom Lytia LYT-900, ultraširoku s 50-megapikselnim Samsungovim senzorom ISOCELL JN5 te dvije telefoto kamere, jednu od 50 MP i jednu od 200 MP s 100x hibridnim AI zumom.