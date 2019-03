Xiaomi planira zaokret prema skupljim, ali i kvalitetnijim mobitelima

Kako to obično biva nakon nekog vremena i određene stvorene baze korisnika dolazi do promjena u načinu poslovanja bili to servisi za streamanje video sadržaja ili pak u ovom slučaju proizvođača mobilnih uređaja.

Čini se kako će sada i tvrtka Xiaomi krenuti stopama kojima je krenuo OnePlus. Nakon što su svoje postojanje započeli s uređajima vrlo konkurentnih cijena i stvorili određenu bazu vjernih korisnika u budućnosti će doživjeti transformaciju, predstavljat će skuplje uređaje koji su kvalitetniji i sadrže više mogućnosti u odnosu na prijašnje modele.

U intervjuu za TechNode to je najavio glavni izvršni direktor tvrtke Xiaomi, Lei Jun. Pritom misli na uređaje više kategorije koji će u budućnosti svakako imati nešto višu cijenu u odnosu na dosadašnje modele kao što je na primjer najnoviji Xiaomi Mi 9. Tvrtka planira probiti dosadašnju postavljenu granicu od 400 eura.

Pritom valja naglasiti da je Xiaomi već izdvojio Redmi uređaje kao praktički zaseban brand financijski prihvatljivijih uređaja (što znači da Xiaomi nema namjeru odustati od takvog segmenta uređaja), a najavljeno povećanje cijena s druge strane otvara mogućnost predstavljanja tehnološki naprednijih uređaja.