Xiaomijev Mi A3 na kraju ipak stiže sa Snapdragon 665 čipom

Prije par dana doznali smo kako Xiaomi priprema dva nova smartphonea iz serije Mi A. Riječ je o uređajima koji će uskoro stići pod nazivima Mi A3 i Mi A3 Lite, a s kojima će Xiaomi zamijeniti prošlogodišnje modele Mi A2 i Mi A2 Lite.

Prve informacije govorile su kako će se Mi A3 temeljiti na čipu Snapdragon 730. No, današnje govore drugačije, umjesto navedenog čipa Mi A3 bi na kraju trebaju biti opremljen s čipom Snapdragon 665. Tako barem navodi njemački izvor (WinFuture) koji je do sada često bio u pravu, pa za sada nemamo razloga sumnjati u njegove navode. Nedugo potom pojavile su se i prave fotografije na kojima se vide prednja i stražnja strana uređaja te izgled Retail pakiranja za kojeg je zaslužan anonimni dojavljivač.

No, krenimo redom. Mi A3 imat će 6,08“ AMOLED zaslon razlučivosti 2.240 x 1.080 točaka i gustoće 409 PPI. Zaslon će na vrhu imati urez u obliku kapljice vode unutar kojeg će biti smještena, prednja, selfie kamera čija će razlučivost prema izvoru biti 32 MP. Nadalje, kako se na kućištu ne vidi vanjski skener otisaka prstiju za zaključiti je ako će isti biti dio zaslona.

Sa stražnje strane nalazit će se tri kamere – glavna od 48 MP te dvije dodatne od 8 MP i 2 MP. Za kvalitetnije snimanje i fotografiranje u uvjetima slabijeg osvjetljenja ispod kamera postavljena je i bljeskalica. Energiju potrebnu za rad uređaja osiguravat će baterija kapaciteta 4.030 mAh. Mi A3 imat će i moderni USB-C port za punjenje baterije i prebacivanje podataka na računalo i obratno. Iz dostupnih rendera vidljivo je kako će Mi A3 unatoč postojanja USB-C porta zadržati i mnogima još uvijek omiljeni 3,5-milimetarski audio port.

Xiaomijev Mi A3 imat će 4 GB RAM-a i ovisno o modelu 64 i 128 GB skladišnog prostora. Za korisnike koji često namjeravaju koristiti kamere Xiaomi je dodao i podršku za memorijske kartice, koju prošlogodišnji, Mi A2, model nije imao.

Izvor ne navodi ništa po pitanju cijena, no Xiaomi nagovještava kako će Mi A3 nuditi dobar odnos između performansi i cijene. Iz toga bi se moglo zaključiti kako će ovogodišnji modeli imati cijene, ako ne istovjetne, onda barem slične prošlogodišnjim modelima koji su stajali oko 250 eura (Mi A2) i oko 180 eura (Mi A2 Lite). No, o tome ćemo nešto više znati kada uređaji budu službeno predstavljeni. Do tada zavirite u galeriju i pogledajte kakvog će dizajna biti nova Mi A3 serija.