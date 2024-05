Acer Predator X45 spaja gigatnski 45'' zakrivljeni zaslon, 1440p rezoluciju i OLED panel s 240 Hz

SPECIFIKACIJE – Acer Predator X45 Ekran 45'' (3.440 x 1.440) / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje OLED (10-bit) Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 1000 cd/m2 (peak) Vrijeme odziva 0,01 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB C, 2x USB 3, USB B, 3,5 mm

Predator je vršni podbrand Acera koji je rezerviran za najjače gaming proizvode ove kompanije, pa pod njegovim logom možete pronaći najjače laptope ili u ovom slučaju ogromni zakrivljeni monitor. Acer Predator monitori oslanjaju se u novim generacijama na OLED panele, pa smo tako već imali priliku testirati 27 inčni model, ali i predstaviti 32'' Predator koji dolazi s mini LED ekranom.

U slučaju većeg 45'' modela, Acer se odlučio za metalne nožice u obliku raširenog slova V koje donekle prate zakrivljenost ekrana. Iz njih se diže metalni stalak koji na mjestu drži veliki ekran. S obzirom na format, Predator X45 ima prilično dobre ergonomske mogućnosti te omogućuje podešavanje po visini, naginjanje i zakretanje. Stražnja strana nema posebno istaknute dizajnerske elemente niti RGB osvjetljenje kao što neki konkurenti u gaming svijetu imaju. Među glavnim dizajnerskim karakteristikama je velika zakrivljenost ekrana od 800R koja treba donijeti dodatan ugođaj imerzije za vrijeme igranja.

Predator X45 ima zakrivljeni OLED ekran rezolucije 1440p te 240 Hz refresh rate

A onaj glavni glumac koji isporučuje vau efekt je OLED panel. I Acer Predator X45 donosi sve poznate prednosti OLED zaslona kao što je gigatnski kontrast, širok raspon boja, izniman prikaz crne i brzi odziv. Uz to, ovaj 10-bitni ekran pokriva 139% sRGB i 99% DCI-P3 spektra. Radi se o modelu omjera stranica 21:9 što niti u 2024. godini ne podržavaju sve igre, ali one koje podržavaju itekako dobro izgledaju na ovakvim formatima. Monitor donosi i 240 Hz stopu osvježavanja ekrana te 3440 x 1440 rezoluciju koja će kreatorima sadržaja na ovolikoj dijagonali biti premala. Za igrače kojima je zapravo i namijenjen, ova kombinacija rezolucije i visokog refresh ratea je i dalje odličan omjer za izvući najviše iz grafičkih kartica.

Stopa zakrivljenosti od 800R i dijagonala od 45'' trebala bi igračima pružiti izniman doživljaj u igrama

Predator X45 dobro je opremljen sučeljima i donosi dva HDMI, Display Port i USB C s power deliveryjem od 90 W. HDMI priključci nisu 2.1, no s obzirom na nižu rezoluciju ekrana, ta odluka ne čudi pretjerano. Iako moderne konzole neće moći isporučiti sve što mogu, ultraširoki format im ionako nije primarni odabir. Zato Predator podržava AMD FreeSync Premium i kompatibilan je s G-Sync pa nećete iskusiti trganje slike prilikom igranja. Monitor je opremljen i s dva stereo zvučnika od 5 W, a ima i utor za slušalice ako niste zadovoljni kvalitetom zvuka. Cijena ovog modela na našem tržištu iznosi od 1683 eura pa na više. Cijena je visoka zbog OLED tehnologije koja i dalje drži premium segment, no za taj iznos dobiva se specifikacijama nabrijani OLED panel s brzim odzivom, visokom stopom osvježavanja ekrana i svjetlinom koja prema navodima Acera u HDR načinu rada ide do 1000 cd/m2.