Acer predstavio 49" zakrivljeni FreeSync 2 monitor

Acer je službeno predstavio 49“ monitor naziva EI491CR Pbmiiipx ili skraćeno i jednostavnije – EI1. Riječ je o monitoru sa zakrivljenim VA panelom razlučivosti 3.840 x 1.080 točaka te podrškom za HDR i FreeSync 2 tehnologije.

Zakrivljenost panela je 1800R, a omjer stranica 32:9. Ovaj format će naročito odgovarati korisnicima koji se bave video montažom, projektiranjem i sličnim poslovima gdje je bitnija širina nego visina monitora. No, Acer ovaj model vidi i kod korisnika kojima ni gaming nije stran.

Acerov EI1 zadovoljio je uvjete za dobivanje DisplayHDR 400 certifikata što znači kako mu je osvjetljenje barem 400 nita. Nadalje, ovaj monitor pokriva i 90% DCI-P3 spektra što će posebno dobro doći korisnicima kojima je u radu bitnija što veća točnost boja. Monitor podržava i PiP i PbP značajke.

Što se osvježavanja tiče, standardna brzina je do 120 Hz (HDMI i DisplayPort), no uz pomoć overclock moda ista se može povećati i na 144 Hz. Nadalje, EI1 odlikuje se još i s kontrastom od 3.000:1, brzinom odziva od 4 ms (GtG) te vidljivim kutovima od 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno) te mogućnošću prikaza do 16,7 milijuna boja.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena cijena na američkom tržištu je 1.199 USD, no pojedini trgovci ga nude i za manje – za 899 USD. U trgovinama bi se trebao pojaviti tijekom svibnja 2019. godine.