Dell predstavio poslovne monitore P2421DC i P2421D

Dell je predstavio dva nova monitora za poslovne korisnike. Novi modeli nose oznake P2421DC i P2421D i po specifikacijama gotovo da se ne razlikuju osim po dva detalja – USB-C portu i dodatnom DisplayPort Out portu koje model DC ima, a model D ne.

Ostalo sve što navedemo za jedan, vrijedi i za drugi monitor. Oba imaju 23,8-inčne IPS panele razlučivosti 2.560 x 1.440 točaka, frekvencije osvježavanja 60 Hz i odziva 8ms (GtG). Omjer stranica je 16:9, osvjetljenje 300 nita, a kontrast 1.000:1. Shodno odabranoj vrsti panela vidljivi kutovi iznose 178 stupnjeva, horizontalno i vertikalno.

Proizvođač navodi kako monitori podržavaju 99% sRGB spektra te kako mogu prikazati do 16,7 milijuna boja. Kako se može vidjeti na priloženim fotografijama rubovi oko zaslona sinu preveliki, gornji ima debljinu od 5,4 milimetara, a bočni od 5,5 milimetara. Naravno, najdeblji je donji rub čija debljina iznosi 20,3 milimetara, ali zato ima dovoljno mjesta za naziv tvrtke koja ga je proizvela (Dell).

Proizvođač navodi kako monitori imaju ergonomsko postolje koje se može podešavati prema visini i nagibu, ali i zakretati u lijevu ili desnu stranu te okrenuti za 90 stupnjeva u Pivot položaj. Korisnici koji radije koriste postolja ili zidne nosače drugih proizvođača, Dell je osigurao podršku za VESA (100x100) standard.

Što se konektora tiče P2421DC monitor imaj po 2x DisplayPort (In i Out), 1x HDMI te po dva USB 3.0 i USB 2.0 porta. P2421DC pored navedenog ima i 1x USB-C port preko kojeg je moguće puniti i baterije na laptopima (do 65W). Model P2421D nešto je siromašniji po pitanju konektora. Kako smo već naveli, USB-C port nema. Zamijenio ga je USB 3.0 Type-B port koji služi za upstream dok je zadržao dva USB 3.0 i USB 2.0 Type-A porta. Dodatno ostao je i bez dodatnog DisplayPort Out konektora.

Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Dell još nije otkrio kada će se navedeni monitori pojaviti na tržištu ni po kojim cijenama.