Dell Pro 34 Plus P3425WE je blago zakrivljeni ultraširoki IPS monitor za poslovne namjene

SPECIFIKACIJE – Dell Pro 34 Plus P3425WE Ekran 34'' (3440 x 1440) / 100 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS /Edge Kontrast/Svjetlina 1500:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 8 ms (5 ms fast) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C (power delivery 90 W),USB-C (downstream) 2 x USB-A, USB B, Ethernet

Polako se navikavamo na novo imenovanje Dell monitora, laptopa i drugih proizvoda. U tom kontekstu umjesto UltraSharp imena kod poslovnih modela, sada se uređaji dijele na Pro Plus kojemu pripada ovaj model i na Pro Max kojemu pripadaju uređaji najviše klase. Dell Pro 34 Plus pripada uređajima za produktivnost i poslovno okruženje što u ovom slučaju naglašeno velikim brojem konektora i ergonomskim mogućnostima. Uz to Dell Pro 34 Plus P3425WE ima i prepoznatljiv dizajn koji bez obzira na mijenjanje imena generacijama prati Dellove monitore za produktivnost.

Crno kućište i sivi stalak prepoznatljivi su dizajn Dell poslovnih monitora koji u ovom slučaju omogućuje napredne ergonomske mogućnosti

Široka siva baza s pet strana jedan je od jasnih znakova da je pred vama poslovni Dell monitor. Sivi stalak koji se uzdiže iz nje i ima otvor za provlačenje žica također je nešto što ćete vidjeti na mnogim aktualnim i starijim modelima. S prednje strane Dell je ugradio tanke rubove oko vrlo blago zakrivljenog ekrana. S prednje lijeve strane ispod monitora možete izvući mini „ladicu“ u kojoj se nalaze po jedan USB C i A konektor. Inače su ostali konektori smješteni na standardno mjesto straga i gledaju prema dolje. Osim HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4 na raspolaganju imate USB C koji podržava isporuku do 90 W. Tu su još tri dodatna USB konektora i Ethernet, no nema 3,5 mm audio priključka.

Kod dizajna je Dell omogućio razna ergonomska podešenja, pa se položaj monitora može namještati po visini, nagibu i zakretati, a tu je i tvz. slant mogućnost namještanja u dva smjera, slično pomaku kao pivot načinu s tim da se ekran pomiče do 4°​.

Del Pro 34 Plus P3425WE je IPS poslovni monitor ultraširokog usmjerenja, 1440p rezolucije koji pokriva 99% sRGB spektra i ima 100 Hz stopu osvježavanja ekrana

Del Pro 34 Plus P3425WE oslanja se na klasični IPS panel koji ima vrlo dobru vidljivost iz kutova, napredan prikaz boja i svjetlinu u ovom slučaju od 350 cd/m2. Dellov IPS stiže s nešto višim kontrastom nego što je to obično za ovu tehnologiju, no i dalje je to niže nego kod VA i neusporedivo s OLED tehnologijom. Monitor ima rezoluciju od 3440 x 1440 piksela na ultraširokoj dijagonali od 34 inča. Dellov Pro Plus model za produktivnost pokriva 99% sRGB spektra i ima 100 Hz stopu osvježavanja ekrana. Među važnim postavkama Dell je izdvojio i naprednu zaštitu od emisije plavog svjetla kroz ComfortView Plus. Monitor je pogodan za spajanje Appleovih uređaja, a ima i KVM prekidač koji omogućuje uređivanje sadržaja s više izvora preko jednog miša i tipkovnice. Također su podržani slika u slici i slika kraj slike, a veliku količinu dostupnih podjela ekrana možete otključati s Dell Display and Peripheal Manager softverom.

Računalo možete spojiti preko HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ili USB C konekcije, a Dell je osigurao i niz drugih konektora uključujući i Ethernet

Ukupno se radi o klasičnom nasljedniku Dell UltraSharp modela namijenjenom poslovnom okruženju i produktivnosti koju omogućuje kroz ultraširoku dijagonalu i mogućnost podjele ekrana, velikim brojem konektora i ergonomskim mogućnostima te naprednim prikazom. Cijena ovog modela je na našem tržištu 717 eura. Postoje jeftiniji 34'' IPS i osobito VA paneli, no Dell igra na kartu tradicije, provjerene kvalitete i vrlo bogate opreme.