Dell Pro Plus P2725QE iza novog imena krije poslovni 4K IPS monitor sa 100 Hz

SPECIFIKACIJE – Dell Pro Plus P2725QE Ekran 27'' (3840 x 2160) / 100 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge Kontrast/Svjetlina 1500:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2x USB C (1 x 90 W power delivery), 3 x USB A, Ethernet

Dell je promijenio način imenovanja svojih proizvoda što se prelijeva i na monitore, pa je sada ovaj poslovni model unutar Pro Plus segmenta što jasnije upućuje da se radi o monitoru za poslovno okruženje. To se očituje u velikom broju konektora i naprednim ergonomskim mogućnostima, dok je ostao tipičan Dellov dizajn i oslanjanje na IPS panele kod svojih premium poslovnih modela. Dell P2725QE predstavljen je uz cijenu od 519 dolara. Uz ovakvu cijenu i specifikacije uskoro bi se ova niša mogla naći na udaru OLED konkurencije.

Dell Pro Plus P2725QE donosi napredne ergonomske postavke koje uključuju i pivotiranje

Što se tiče dizajna, Dell se odmaknuo od UltraSharp imena, ali je sam izgled ostao sličan. Prepoznatljiva široka siva baza i stalak s rupom za provođenje kablova u kontrastu je s crnim ultratankim okvirima oko panela. Okviri su napravljeni tako da se lako može postaviti više monitora jedan do drugoga, a Dell softver Display and Peripheral Manager omogućuje napredne opcije postavljanja prozora kako za samo jedan tako i za više monitora. Osim vrlo klasičnog minimalističkog poslovnog izgleda, Dell je omogućio vrlo napredne ergonomske opcije. Nagib naprijed natrag ide u klasičnih-5°/+21°, moguće je zakretanje do 45°, tu je još podešavanje po visini i pivot način rada s okretanjem na obje strane.

Dell Pro Plus P2725QE je 27''' 4K IPS poslovni model s tankim rubovima oko ekrana, 100 Hz i svjetlinom od 350 cd/m2

Tanki rubovi inače okružuju IPS panel koji dolazi s nešto višim kontrastom nego što je to uobičajeno za ovu tehnologiju. Radi se o 27'' 4K modelu koji ima svjetlinu od 350 cd/m2 i pokriva 99% sRGB spektra, dok Dell nije objavio pokrivenost Adobe RGB i DCI-P3 spektra. Dell Pro Plus pruža i refresh rate od 100 Hz za uglađeniji rad u aplikacijama, no kako se radi o striktno poslovnom modelu nema VRR podrške. Kako se radi o modelu dizajniranom za duge radne seanse, vrijedi spomenuti ComfortView Plus koji dodatno smanjuje emisiju štetnog plavog svijetla u odnosu na prijašnje modele.

Monitor donosi velik broj konektora među kojima su dostupne HDMI, DisplayPort i USB C video konekcije

Ovaj je monitor vrlo dobro opremljen konektorima, pa uz HDMI 2.1 dolazi s DisplayPort 1.4 i USB C konektorom s alternativnom DisplayPort funkcionalnošću i isporukom od 90 W za napajanje. Tu su još dva USB A i Ethernet konektor straga te dodatni USB C i USB A koji iskaču s donje strane ekrana. Straga se nalazi i joystick za upravljanje OSD izbornikom. Ukupno se radi o novom, ali prepoznatljivom pripadniku Dell poslovnih monitora koji se odlikuje naprednim karakteristikama prikaza, oslanja se na IPS panel i ima bogatu opremljenost i naprednu ergonomiju, ali i možda malo previsoku cijenu za 27'' 4K model.