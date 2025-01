Dellov gaming model G3223Q ima Fast IPS ekran, 4K rezoluciju i 144 Hz

SPECIFIKACIJE – Dell G3223Q Ekran 32'' (3840 x 2160) / 144 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje Fast IPS/Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2 (600 cd/m2 peak) Vrijeme odziva 1 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2x USB 3.2 Type A,

USB Type B, 3,5 mm

Odabir monitora je doista težak zadatak kada na tržištu imate toliku raznolikost tehnologija, veličina i form factora. OLED koji pruža najbolje tehnološko rješenje i dalje ima visoku cijenu, treba obratiti pažnju na dijagonalu, rezoluciju i brzinu osvježavanja panela te naravno na budžet koji imate. U tom svijetu, Dell je predstavio zanimljiv nominalno gaming monitor, koji zbog svojih zanimljivih karakteristika može poslužiti i za druge svrhe. Dell G3223Q spaja Fast IPS panel s 4K rezolucijom na dijagonali od 32'' i donosi 144 Hz, ali i bogatu opremu te prilično napredne karakteristike prikaza.

Straga je Dell stavio ambijetalno plavo svjetlo, joystick i tipke za upravljanje opcijama, a tu su skrivena i svi konektori

Dellov gaming model stoji na relativno širokoj bazi iz koje se uzdiže robustan stalak s prorezom za bolje uređivanje kablova. S tri strane oko panela je proizvođač stavio vrlo tanke rubove, dok je brada nešto deblja i ima na sebi Dell logo. Straga postoji plavo ambijentalno svjetlo koje se može upaliti ili ugasiti. OSD izbornikom se upravlja preko joysticka smještenog također straga, a ispod njega su i dodatne tipke koje se mogu podesiti kao prečaci u izborniku. Što se tiče ergonomskih mogućnosti, očekivano ovaj 32'' model nema pivot opciju, ali su tu podešavanje po visini nagib naprijed-natrag i zakretanje ekrana.

Monitor ima 32'' dijagonalu, 4K rezoluciju i 144 Hz. Ovaj IPS model pokriva i 95% DCI-P3 spektra, ima brz odziv i svjetlinu od 400 cd/m2

Osnova ovog gaming modela je Fast IPS panel koji ima brzi odziv od 1 ms, 144 Hz i svjetlinu od 400 cd/m2 koja u HDR načinu ide do 600. Uz to, monitor dolazi s VESA DisplayHDR 600 standardom te pokriva 95% DCI-P3 i 99% sRGB spektra, pa ovaj monitor uz gaming namjenu s obzirom na visoku 4K rezoluciju može posluži i kao radni model za kreativne profesionalce i druge namjene. Mana IPS panela je slabiji kontrast, no s druge strane ima vrlo dobre kutove gledanja. Za gamere će biti važna podrška za AMD FreeSync i kompatibilnost s Nvidia G-Syncom, dok će vlasnike konzola razveseliti poseban mod za konzole koji omogućuje 4K/120 Hz. Od ostalih funkcionalnosti, monitor ima opcije za PIP (slika u slici) i PBP (slika kraj slike) što dodatno dodaje na raznovrsnosti.

Od dostupnih konektora izdvajamo dva HDMI 2.1 i DisplayPort dok je očit nedostatak USB C sučelja

Od sučelja, Dell je ponudio bogate opcije koje uključuju dva HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, ali ne i USB C. Monitor nema ugrađene zvučnike, ali ima utor za slušalice. Cijena ovog modela na domaćem tržištu je 589 eura i za taj iznos ćete dobiti 4K rezoluciju na 32'' dijagonali, 144 Hz i dobru opremljenost te vrlo dobre mogućnosti IPS panela. OLED modeli i dalje su skuplji, a za gaming postoji niz 1440p alternativa s nešto nižim cijenama.