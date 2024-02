Esports monitor Asus ROG Swift Pro PG248QP ima 540 Hz i isključivi fokus na kompetitivne igrače

SPECIFIKACIJE – Asus ROG Swift Pro PG248QP Ekran 24,1'' (1920x1080) / 540 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje TN/Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 0,2 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2x USB 3.2 Type A, 3,5 mm audio

TN matrica u 2024. godini za više od 1200 eura. Upravo to donosi Asus ROG Swift Pro PG248QP, monitor male dijagonale do krova napucan podrškom za sve najjače gaming tehnologije. Od najvažnijih izdvajamo 540 Hz, vrlo brz odziv i G-Sync te FreeSync podršku. Ovaj monitor je doista nišni proizvod koji kao glavnu publiku vidi profesionalne i wanna be profiće u eSports domeni.

Agresivni gaming dizajn vidljiv je i straga gdje vas gleda obojani ROG logo

Iz aviona je vidljivo kome je namijenjen ovaj monitor koji ima agresivan gaming dizajn. Dvije nožice na bazi stalka podsjećaju na rakova kliješta, a uz to ih je moguće sklopiti kako bi se dobio dodatan prostor na stolu. Sam stalak ima metalnu osnovu, a kućište i ostatak monitora je napravljen od plastike. Iza se nalazi ROG logo koji ima RGB osvjetljenje. Osim toga stalak omogućuje apsolutno sve ergonomske postavke od podešavanja po visini, zakretanja i naginjanja sve do pivot opcije. Osim toga, na vrhu stalka nalazi se rupa na koju se može ušarafiti web kamera. S prednje strane Asus se nije pretjerano zamarao debljinom ruba oko ekrana, jer radi se o relativno maloj dijagonali od 24 inča.

TN matrica isporučuje 540 Hz, vrlo brz odziv i podršku za G-Sync

Asus je za ovaj gaming monitor isporučio E-TN matricu, odnosno poboljšani TN panel koji kao glavnu prednost donosi veliku brzinu, pa ovaj model dolazi s brzinom odziva od 0,2 ms. Uz to jedan od osnovnih featurea je ogroman refresh rate od čak 540 Hz pri čemu je monitor opremljen s naprednim VRR tehnologijama. Službeno je podržan Nvidia G-Sync i njihova ULMB (Ultra low motion blur) 2 tehnologija koja smanjuje dupliciranje sličica i zamućenost te Nvidia Reflex Analyzer koja mjeri latenciju pojedinih dijelova vaše gaming mašine. Podržan je i AMD FreeSync. Dodatno, ovaj Full HD model dolazi sa svjetlinom od 400 cd/m2 te čak DisplayHDR 400 certifikatom. Ipak, od TN panela teško je očekivati spektakularne HDR performanse, mada monitor pokriva 94% DCI-P3 spektra. Još jedna poznata mana TN-a su vrlo uski kutovi gledanja. U monitor je ugrađen i ESS kodek za audio reprodukciju bez laga.

Robustan stalak omogućuje podešavanja po visini, nagibu te zakretanje ekrana i pivot opciju

U izborniku kojim se upravlja tipkama i joystickom sa stražnje desne strane monitora moguće je odabrati predefinirane postavke za različite žanrove igara, a GamePlus prečaci omogućuju uključivanje brojača FPS-a, štopericu, mjerač vremena ili nišan na ekranu. Od dostupnih sučelja, Asus je ugradio dva HDMI 2.0 utora, Display Port 1.4 te dva USB sučelja tipa A i utor za slušalice.

Među dostupnim sučeljima tu su dva HDMI 2.0 te DisplayPort i utor za slušalice. Asus je dodao i dva USB-a tipa A

Trenutačno cijena ovog gaming monitora na našem tržištu iznosi 1206 eura, što je već domena u kojoj je moguće naći puno veće modele te čak OLED monitore. Naravno, ključna prednost od 540 Hz nije dostupna na takvim mogućim konkurentima. Asus je napravio monitor s vrlo fokusiranom ciljnom skupinom i njoj je ponudio apsolutno sve potrebno. Izvan zagriženih igrača teško da će se mnogi odvažiti za ovaj model.