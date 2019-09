HP S430c, ultraširoki monitor od 43,4 inča za poslovne korisnike

HP je predstavio novi monitor za poslovne korisnike – S430c. Navedeni model temelji se na zakrivljenom panelu visoke razlučivosti, a namijenjen je uredima u kojima su se do sada koristile računalne konfiguracije s dva monitora.

Naime, zahvaljujući dijagonali zaslona od 43,4 inča te omjeru od 32:10, S430c može uspješno zamijeniti dva 24-inčna monitora. HP S430c odlikuje se zakrivljenim (1800R) VA panelom visoke razlučivosti – 3.840 x 1.200 točaka te podrškom za 99% sRGB spektra. Maksimalno osvjetljenje iznosi 350 nita, kontrast 3.000:1, a vidljivi kutovi 178 stupnjeva. Brzina osvježavanja je 60 Hz, a odziv 5 ms (GtG).

Kada kažemo da jedan monitor zamijeniti dva, to nije samo slikovito izražavanje zbog velike dijagonale zaslona, HOP S430c ima mogućnost spajanja do dva računala istovremeno te prikaz do dvije odvojene slike na jednom zaslonu. Zahvaljujući HP-ovoj tehnologiji Device Bridge podatke između dva računala je moguće prebacivati pomoću drag and drop funkcije.

Kako je riječ o monitoru za poslovne korisnike HP ga je opremio i s IR web kamerom (1080p) te s dva mikrofona. Kamera je zbog privatnosti izvedena pomoću pop-up mehanizma. Od video ulaza monitor raspolaže s jednim DisplayPort (1.2), jednim HDMI (2.0) te dva USB 3.1 (Type-C) porta. USB portovi tipa C mogu se koristi i za punjenje mobilnih uređaja (do 85W) primjerice, prijenosnih računala. Od ostalih portova tu je i USB 3.0 hub s četiri Type-A porta te jedan 3,5-milimetarski audio port.

Monitor ima postolje koje omogućava prilagodbu visine i nagiba, a u planu je i VESA adapter koji će omogućiti postavljanje monitora na zid ili na posebne držače drugih proizvođača. U prodaji će se naći 4. studenog 2019. godine, po cijeni Appleovog stalka za monitor, odnosno 999 USD.