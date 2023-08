I MSI je s MEG 342C modelom ponudio QD-OLED zakrivljeni ultraširoki gaming monitor

SPECIFIKACIJE – MSI MEG 342C Ekran 34'' (3440x1440) / 175 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD- OLED Kontrast/Svjetlina 1000000:1/ 250 cd/m2 Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, 4x USB A

Sve više proizvođača nudi QD-OLED gaming monitore, a tim je putem krenuo i MSI koji je svoj gaming brand obogatio zakrivljenim modelom sa 175 Hz. Među glavnim prednostima ovog monitora su radijus zakrivljenija od 1800R, VESA DisplayHDR 400 certifikat, visok kontrast koji se veže uz OLED panele i vršna svjetlina u HDR modu do 1000 cd/m2.

Krenimo od dizajna. MSI MEG 342C vizualno otkriva svoju gaming namjenu. Ima tvrdo plastično kućište pri čemu su tri ruba oko panela vrlo tanka, dok je „brada“ malo deblja i ima MSI logo. Na dnu se nalazi RGB rasvjeta koja pruža ambijentalno osvjetljenje. Monitor ima masivni gumirani stalak u obliku slova V sa zlatnim naglascima. Iz profila se vidi debljina stalka i popriličan prostor od 22,5 cm koji zauzima.

Dizajnerski gaming izgled naglašen je zlatnom bojom i napadnim izgledom stakla

Ukupno, odradit će svoju dužnost i bez problema držati ovaj masivni monitor na mjestu. Što se tiče ergonomskih značajki, stalak omogućuje pomicanje po visini 10 cm te nagib od 20 odnosno 5 posto . Sučelja su smještena prema dolje na stražnjoj strani i uključuju dva HDMI 2.1 porta, DisplayPort 1.4m, jedan USB C sa značajkom power delivery i alternativnog DisplayPorta, a tu su još četiri klasična USB A sučelja te čak dva utora za slušalice.

Ekran je jasno ključna komponenta svih monitora, a ovdje se radi o velikom 34 inčnom QD-OLED 10-bitnom panelu 21:9 omjera stranica i relativno skromne svjetline od 250 cd/m2 koja postaje nešto bolja u HDR modu gdje vršnu svjetlinu potvrđuje i spomenuti VESA certifikat. OLED panel ima izrazito visok kontrast zbog sposobnosti prikaza crne boje gdje se svaki piksel može upaliti i ugasiti i tako pružiti najizraženiju crnu od svih tehnologija. OLED panel ima brzi odaziv, a uz to ćete u ovom slučaju dobiti i visoku razinu osvježavanja panela od 175 Hz. Kako se radi o 1440p monitoru to je dobar omjer koji neće do kraja iscijediti vašu grafičku karticu.

Dio USB sučelja smješten je sa strane ovog velikog zakrivljenog monitora s 1800R radijusom zakrivljenja

Od gaming značajki, monitor podržava AMD FreeSync Premium Pro, a radit će i G-Sync kao i promjenjivi refresh rate. Kod HDMI 2.1 sučelja moguće je mijenjati postavke između konzola i PC-a, kako bi se iskoristile mogućnosti modernih konzola, pa će monitor prikazati propustiti 120 Hz/4k signal i napraviti na downscale na 1440p. Problem je što ni Playstation ni Xbox ne podržavaju ovako široke formate i imat ćete tamne trake sa strane. Iako monitor nije namijenjen za profesionalce, pokriva više od 100% sRGB te 95% Adobe RGB spektra i moguće ga je koristiti za dizajnerske i video namjene.

Instalacijom Gaming Intelligence softvera otvara se vrli novi svijet dodatnih gaming postavki i podešenja monitora povrh osnova u OSD izborniku

MSI MEG 342C koji još nije stigao u naše trgovine IT opremom ima cijenu na stranim tržištima oko 1500 eura, što će dok dođe do nas vjerojatno još malo porasti, ali i tako će biti među pristupačnijim monitorima u ovoj kategoriji gdje vlada oštra konkurencija u vidu još većeg Samsung Odyssey G95SC ili manjeg LG Ultragear 27GR95QE-B modela. MSI je ponudio još neke dodatne opcije kao što su ugrađeni KVM prekidač koji omogućuje prebacivanje između više izvora slike pri čemu se može koristiti ista periferija. Također nudi opcije slika u slici ili slika kraj slike gdje se isto tako mogu koristiti drugi izvori. Kao i većina novijih monitora, podržana je opcija za smanjenu emisiju plavog svjetla. Ovaj model nema ugrađene zvučnike, ali dolazi s ugrađenim mikrofonom. Za navigaciju kroz postavke koristi se joystick na stražnjoj desnoj strani. Kraj njega su još tipke za paljenje/gašenje te tipka za aktivaciju Gaming Intelligence softvera koji nudi dodatne opcije podešavanja.