MSI Oculux NXG251R - 240-hercni TN monitor za gejmere

MSI je pod sloganom "All about eSports" predstavio novi monitor za gejmere - 24,5-inčni Oculux NXG251R. Iako će neki gunđati zbog TN panela i njegove razlučivosti od 1.920 x 1.080 točaka, zasigurno ima i onih koji će sve to staviti u drugi plan radi tankih rubova oko zaslona (2,2 mm), 240-hercnog osvježavanja i podrške za G-Sync tehnologiju.

Kako se radi o TN panelu, vidljivi kutovi su nešto manji u odnosu na monitore s IPS panelima – 170 i 160 stupnjeva (horizontalno i vertikalno). Monitor se odlikuje kontrastom od 1.000:1, brzinom odziva od 1 ms te mogućnošću prikaza do 16,7 milijuna boja.

Od video ulaza MSI je osigurao po jedan HDMI (1.4) i jedan DisplayPort (1.2) port, a od ostalih tu su tri USB 3.1 porta (Type-A), jedan USB 3.1 (Type-B) port te jedan 3,5-milimetarski audio port. Monitor kaoi svaki drugi ima vlastiti stalak, ali se prema potrebi može postaviti i na zid – MSI je osigurao i podršku za VESA nosače (100 x 100 mm).

Kako Oculus NXG251R spada u gejmersku domenu, tako je MSI osigurao i par RGB detalja sa stražnje strane monitora. Svjetlosnim efektima upravlja se pomoću softvera MSI Mystic Light. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.

MSI za sada nije objavio datum kada će se i po kojoj cijeni monitor Oculux NXG251R naći na tržištu.