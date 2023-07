MSI Optix G321CU je gaming monitor s VA panelom i 4k rezolucijom na 32 inča dijagonale

SPECIFIKACIJE – MSI Optix G321CU Ekran 32'' (3840 x 2160) / 144 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/LED Kontrast/Svjetlina 3000:1 / 300 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, USB-C

Proizvođačima se sve teže istaknuti na zasićenom tržištu gaming monitora. I dok neki idu u premium segment s OLED i mini LED modelima, MSI se oslonio na kombinaciju 4k rezolucije i veličine panela od 32 inča. Vjerojatno najpopularniji segment su 27'' 1440p monitori koji često nude i visok refresh rate. Na ovoj većoj dijagonali MSI je isporučio monitor sa 144 Hz koji neće oduševiti eSports entuzijaste, ali će većini biti itekako dovoljan, jer potrebna je prilično snažna grafička kartica koja će nove igre potjerati iznad 144 FPS-a na ovako visokoj rezoluciji.

Dizajnerski, MSI je isporučio monitor sa zakrivljenošću ekrana od 1500 R, kućištem izrađenim od crne plastike na kojemu se izmjenjuju sjajne i matirane površine. Stalak u obliku slova v odskače kvalitetom i radi se o čvrstom metalnom dijelu koji sigurno drži veliki ekran na mjestu. Proizvođač nije omogućio previše ergonomskih podešenja, pa je jedino moguće ograničeno naginjati monitor naprijed-nazad. Istovremeno, nema ponuđenih rješenja sa stalkom koja bi olakšala cable management. Plastični obrub oko monitora je tanak s tri strane, dok je donja strana deblja i ima MSI logo.

Zakrivljene crte i MSI logo na glossy plastici uz oštri metalni stalak pridonose gaming izgledu, no nema RGB detalja ni naglasaka u boji

Monitor ima VA panel, što je za Optix serije uređaja odmak od klasičnih IPS modela. Prednost VA zaslona je zamjetno viši kontrast koji ovdje ide do 3000:1. Panel ima odziv od 1 ms, te svjetlinu od 300 cd/m2. IPS paneli imaju prednost u boljim kutovima gledanja, ali se MSI ovdje odlučio za zakrivljeni ekran koji donekle anulira taj nedostatak. Monitor dolazi s rubnim LED osvjetljenjem i nema opcije lokalnog zatamnjenja. Zato uz 144 Hz refresh ratea donosi podršku za AMD FreeSync Premium i moguće je na njemu koristiti i G-Sync iako nema službenog certifikata. Podržan je VRR (varijabilni refresh rate) te je ovaj monitor prikladan za gaming računala i konzole nove generacije.

To potvrđuje i odabir sučelja. MSI Optix G321CU dolazi s dva HDMI 2.1 sučelja koji mogu propustiti 4k uz 144 sličice u sekundi. Tu je i DisplayPort te USB C koji nažalost isporučuje samo 15 W, pa se preko njega neće moći puniti laptop. To je ujedno i sve od dostupnih sučelja, pa za spajanje periferije nema baš opcija kod ovog monitora. MSI model predstavlja kao HDR ready, što znači da će se taj mod aktivirati kada ga prepozna s izvora konzole ili računala. Od gaming značajki uređaj dolazi s Optix Scope, odnosno ugrađenim pojačivačem za nišan kojeg prečacem na tipkovnici možete zoomirati.

Sva su sučelja smještena sa stražnje strane i uključuju dva HDMI 2.1, Display Port i USB-C

Od dodatnih važnih tehnologija za korisnike je tu anti-flicker te opcija za smanjivanje plavog svjetla kako bi se smanjio napor za oči.

MSI Optix G321CU nudi kombinaciju dijagonale od 32 inča, 4k rezolucije i 144 Hz. VA panel ima solidni kontrast i brzi odziv, a zakrivljenost maskira neke mane ove tehnologije panela i pridonosi imerziji kod igranja. Na našem se tržištu ovaj monitor može naći za oko 780 eura. Dolazi bez puno ergonomskih opcija i nešto ograničenijeg izbora sučelja. Također, ovaj monitor nema ugrađene zvučnike.