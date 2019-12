MSI Optix MAG161V, prijenosni monitor za gamere

Izgleda kako je u zadnje vrijeme postalo popularno u ruksaku uz laptop imati i barem jedan prijenosni monitor. Kako ih većina nema dijagonalu veću od 15,6“ nema ni problema oko njihovog transporta, a ni oko očuvanja od oštećenja, jer svaki takav monitor dolazi za zaštitnom futrolom.

Stoga nije teško takve monitore na prvu zamijeniti za neki veći tablet, no za razliku od tableta ovi monitori sami ne mogu ništa osim na zaslonu napisati – no signal. No spajanjem na stolno ili češće na prijenosno računalo, prijenosni monitori osiguravaju dodatni prostor za rad, ali i zabavu.

Jedan takav ovih je dana predstavio MSI – Optix MAG161V. Prema službenoj dokumentaciji namijenjen je gamerima, ali će bez problema poslužiti i poslovnim korisnicima za jednostavniji prikaz prezentacija i drugih materijala. Optix MAG161V na računalo se spaja preko USB-C kabela (ima ih dva), ali i preko jednog HDMI (1.4b) porta.

MSI Optix MAG61V temelji se na 60 Hz IPS zaslonu razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka. Osvjetljene je 180 nita, a kontrast 800:1. Omjer stranica je 16:9, vidljivi kutovi su karakteristični za ovaj tip panela - 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno). Uz navedene portove monitor ima i jedan 3,5-milimetarski audio port za slušalice.

Dimenzije monitora su 357 x 227 x 11 milimetara, a masa oko 900 grama. Na najtanjem dijelu debljina monitora je 5,1 milimetara. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Cijena na američkom tržištu kreće se oko 250 USD.