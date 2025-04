Prijenosni Dell Pro 14 Plus P1425 ima IPS paneli vrlo dobre svjetline i spajanje putem USB C-a

SPECIFIKACIJE – Dell Pro 14 Plus P1425 Ekran 14'' (1920 x 1200) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge LED Kontrast/Svjetlina 1500:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 7 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x USB C

Iza ideje prijenosnih monitora nalazi se potreba da i na terenu ili drugim lokacijama izvan ureda postavite idealni setup, kao tehnološki ekvivalent kave za van. U ovom uredu za van, koji može biti i u klasičnom uredskom prostoru ključnu ulogu igra USB C Dell Pro 14 Plus monitor kodnog imena P1425. Radi se o modelu s klasičnim poslovnim dizajnom koji se oslanja na IPS panel. Monitor je fokusiran na nekoliko ključnih stavki poput ergonomije i kvalitete prikaza, dok je zbog pripadanja niši prenosivih monitora očekivano zanemarena opremljenost većim brojem konektora.

Četvrtasta baza osigurava stablinost monitora i na njoj su tipke za podešavanje svjetline i prebacivanje između portrait i landscape načina kao i jedina dva USB C konektora

Od naprijed Dell Pro 14 Plus P1425 izgleda kao predimenzionirani tablet, pri čemu su rubovi sa strana oko panela nešto tanji i više u skladu s modernim trendovima. Ekran se pri dnu šarkama spaja na četvrtastu bazu koja mu daje stabilnost i omogućuje za ovu kategoriju vrlo zanimljive ergonomske mogućnosti. Moguće je podešavati nagib monitora, te ga prebaciti u portretni način rada. Tu dolazimo do tipki koje se nalaze na bazi. Osim tipke za paljenje, tu je i ona za prebacivanje između landscape i portrait načina te tipke za pojačivanje ili smanjivanje svjetline. Od prisutnih sučelja su tu dva USB C konektora koji imaju power delivery do 65 W.

Dell Pro 14 Plus P1425 ima IPS panel od 14'' i 60 Hz koji pokriva 100% sRGB spektra i ima svjetlinu od 400 cd/m2

Ključna komponenta monitor je IPS panel koji ima dijagonalu od 14 inča, 16:10 usmjerenje i rezoluciju od 1920 x 1200 piksela. Pozitivno nas je iznenadio nešto viši kontrast nego što to inače imaju IPS monitori, kao i svjetlina od 400 cd/m2. Više u skladu s očekivanjima je klasična stopa osvježavanja ekrana od 60 Hz. Osim vrlo dobre svjetline i kontrasta za IPS panel, Dell Pro 14 Plus pokriva i 100% sRGB spektra. Brzina odziva nije prednost ovog modela, no za poslovni dodatni ekran uz laptop to nije presudno. Uz gustoću piksela od 162 PPI i specifikacije prikaza, na ovom prijenosnom poslovnom modelu može se i raditi s obradom fotografija ili u sličnim zadacima.

Moguće ga je prebaciti u pivot način

Cijena bi mogla biti najveća prepreka u nabavci ovog specifikacijama vrlo zanimljivog modela. Dell je kod predstavljanja iznio cijenu od 370 dolara, a za taj iznos možete nabaviti već i ozbiljan i naravno puno veći IPS ili VA klasični monitor. Ako ipak trebate prijenosnog suputnika za optimalni uredski setup izvan ureda, Dell Pro 14 Plus pruža jednu od najboljih dostupnih opcija.