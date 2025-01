QD-OLED gaming monitor Gigabyte Aorus FO27Q2 za ispod 700 eura nudi 1440p rezoluciju i 240 Hz

SPECIFIKACIJE – Gigabyte Aorus FO27Q2 Ekran 27'' QHD (2560x1440) / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 250 cd/m2 (1000 cd/m2 peak) Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB C, 3 x USB A, 3,5 mm audio

Gigabyte Aorus FO27Q2 je još jedan predstavnik u šumi gaming modela dijagonale 27'' i rezolucije 2560 x 1440 piksela. Pozitivna stvar sve jače konkurencije OLED modela s tim karakteristikama je što cijene polako idu prema dolje, a istovremeno zbog pritiska OLED tehnologije, gaming monitori s IPS i VA panelima također će biti nešto povoljniji. Aorus gaming brand sklopio je u ovoj seriji izniman QD-OLED panel sa svim prednostima ove tehnologije, dodao dobru opremljenost, podršku za Adaptive Sync i začinio sve brzim odzivom i 240 Hz refresh rateom.

Monitor iz profila na tankom OLED panelu ima malo napadnije plastično kućište koje uz robustan stalak daju do znanja da se radi o gaming modelu

Pomalo napadno postolje u obliku obrnutog slova v i isto tako metalni stalak daju naslutiti da se ovdje radi o gaming uređaju. S obzirom da OLED paneli nemaju pozadinsko osvjetljenje, sam panel je izuzetno tanak i ima metalno kućište, a hardver je smješten u plastičnom dodatku koje je ukrašeno crtama i Aorus logom. S prednje strane su vrlo tanki rubovi oko ekrana, osim na donjoj strani gdje se također nalazi logo. Ispod ekrana se nalazi joystick za upravljanje OSD izbornikom. Monitor inače ima vrlo dobre ergonomske mogućnosti pa omogućuje podešavanje po visini, zakretanje, nagib naprijed-natrag i pivotiranje.

Gigabyte Aorus FO27Q2 ima QD-OLED panel 1440p rezolucije i 240 Hz. Podržava FreeSync i G-Sync te ima brz odziv i pokriva 99% DCI-P3 spektra

Gigabyte Aorus FO27Q2 je model s QD-OLED panelom što znači da na klasične prednosti tehnologije kao što je savršen prikaz crne i ogroman kontrast, dodavanjem Quantum Dot sloja još je poboljšan prikaz boja. Ovaj monitor pokriva 99% DCI-P3 spektra i ima VESA DisplayHDR True Black 400 certifikat. Za igrače su važne i brojke vrlo brzog odziva od 0,03 milisekunde te nativne stope osvježavanja ekrana od 240 Hz. Podržan je AMD FreeSync Premium i monitor je kompatibilan s Nvidia G-Syncom. Ovaj 10 bitni panel podržava i HDR 10 prikaz te ima svjetlinu od 250 cd/m2 koja u vršnim vrijednostima dostiže visokih 1000 cd/2.

Robustan metalni stalak omogućuje napredne ergonomske opcije koje uključuju i pivot način rada

Od dodatnih gaming opcija, Aorus nudi virtualni nišan, brojač FPS-a, štopericu, ali i Black Equalizer i Night Vision za bolje uočavanje detalja u tamnim scenama. Monitor podržava i sliku u slici te sliku kraj slike, a dolazi s KVM prekidačem što znači da s jednim setom periferije možete upravljati s više izvora slike istovremeno. Uz to, Gigabyte Aorus FO27Q2 ima stereo zvučnike u konfiguraciji od 2 x 5 W. Monitor je bogato opremljen i konektorima, pa uz dva HDMI 2.1 porta ima DisplayPort 1.4 te USB C. Uz to su prisutna dodatna tri USB-a i 3,5 mm konektor. Ovaj napredni QD-OLED monitor donosi sve važne mogućnosti za zahtjevne gamere, a uz to nudi naprednu kvalitetu slike, kontrast i prikaz boja. Cijena na našem tržitšu je 677,90 eura što je i dalje puno za 27'' monitor, ali s obzirom na to što nudi sve je bliže široj publici.