Samsung F27T85, 27" monitor za profesionalce

Samsung je predstavio novi poslovni monitor – F27T85. Riječ je o 27“ monitoru ravnog panela i razlučivosti 2.560 x 1.440 točaka. Monitor je opremljen s PLS panelom omjera stranica 16:9, frekvencije osvježavanja 75 Hz i brzine odziva od 4 ms (GtG).

Budući je osvjetljenje monitora ispod 400 nita (350 nita) nema podršku za HDR, već bi se marketinški mogao označiti kao HDR Ready. F27T85 ima kontrast od 1.000:1, vidljive kutove od 178/178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno) te može prikazati do 1,07 milijardi boja.

Od tehnologija podržava sve što bi moglo zatrebati poslovnim korisnicima – Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker Fre, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Smart Eco Saving, Off Timer Plus i druge tehnologije, uključujući i Game Mode. Od video ulaza ima DisplayPort (1.2) i HDMI (1.4) ulaze, zatim tu je USB 2.0 hub s tri Type-A porta (2x USB 2.0, 1x USB 3.0) te 3,5-mm audio port za slušalice ili zvučnike.

Monitor je opremljen s ergonomskim postoljem koje omogućava rotiranje monitora u svim smjerovima, uključujući i Pivot (90 stupnjeva). Za korisnike kojima više odgovaraju postolja drugih proizvođača, Samsung je osigurao i podršku za VESA nosač (100x100 mm). Budući da sa tri strane ima male rubove prigodan je za korištenje u računalnim konfiguracijama s dva ili više monitora.

Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Samsung još treba objaviti vrijeme dostupnosti te cijenu.