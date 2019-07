Vodafone u Njemačkoj pokrenuo 5G mrežu kao odgovor T-Mobileu

Vodafone je objavio kako je ovog utorka u Njemačkoj pokrenuo komercijalnu 5G mrežu. Time je ujedno postao i glavni konkurent domaćem T-Mobileu. Naime, Vodafone je najavio kako će imati povoljnije cijene u odnosu na konkurenciju.

No, razlika u cijenama Internet paketa neće biti prevelika, više simbolična, ali uz duži vremenski rok rezultirat će uštedom veće količine novca. Vodafone navodi kako će na njemačkom tržištu mjesečna cijena za korištenje njihove 5G mreže biti 14,99 eura tijekom prve godine korištenja. Korisnici koji se odluče za paket koji uključuje flat rate putem 5G mreže plaćat će 80 eura mjesečno, što je u odnosu na isti paket kod T-Mobilea, 5 eura jeftinije. Korisnicima standardnih tarifa opcija 5G dostupna je za dodatnih 5 eura mjesečno i može se kupiti putem aplikacije MeinVodafone. Opcija se može prekinuti u bilo kojem trenutku nakon isteka roka od mjesec dana korištenja.

"We are democratising 5G... With us, 5G isn’t just a technology only for high earners"

Vodafone je svoju 5G mrežu u Njemačkoj pokrenuo pod motom „We are democratising 5G“ te dodao „With us, 5G isn’t just a technology only for high earners“, u slobodnom prijevodu, Vodafone navodi kako oni donose demokraciju u 5G te da njihova mreža nije samo za one s visokim primanjima.

Vodafone je 5G mrežom trenutno pokrio 20 većih njemačkih gradova, a do kraja godine planirano je proširenje na 25 gradova, 25 okruga i 10 industrijskih zona. Vodafone je odmah osigurao i uređaje koji će moći koristiti 5G mrežu – mobitele Samsung Galaxy S10 (5G) i Huawei Mate 20 X (5G) te kućni router Huawei GigaCube 5G.

Sva oprema za 5G mreže koju koristi Vodafone nosi Huaweijev potpis. No, iz Vodafonea poručuju kako će nastaviti dosadašnju strategiju dva dobavljača i dalje, pa će uz Huaweijevu opremu u iste namjene koristiti i opremu švedskog Ericssona. Cilj tvrtke je do kraja 2020. godine imati 10 milijuna korisnika 5G mreže, a do kraja 2021. povećati broj korisnika na 20 milijuna.