Različiti LAN kabeli za različite potrebe – Što trebate znati?

U svijetu u kojemu više od pola radnika ima hibridno radno mjesto izuzetno je bitno imati kvalitetnu kućnu mrežnu infrastrukturu. Isto vrijedi i za slobodno vrijeme u kojemu su streaming servisi i online gaming postali okosnica zabave. I dok se telekomi bore kako do vaše kuće dobace brzi optički, satelitski ili mobilni Internet, za osiguravanje optimalnog spoja na klijent uređaj treba kvalitetno pristupiti osnovama. Iako se čini trivijalno, jedan od oslonaca kvalitetne kućne mreže je LAN kabel.

Manji lag i stabilnija mreža

Ako vam je stabilna internetska mreža važna za poslovanje ili što manji lag u igrama, najbolja solucija je spajanje direktno na modem putem kvalitetnog kabela. Iako je Wi-Fi najučestaliji način spajanja na kućnu mrežu, za apsolutno najbolje performanse sa najstabilnijom vezom i smanjenim lagom laptop ili računalo spojite direktno kabelom.

Ako tu filozofiju premjestimo u urede ili veće okoline, kvalitetni kabeli postaju još važniji. Kako je kontinuitet poslovanja izuzetno bitan, u okolini s velikim brojem klijent uređaja, računala se za optimalne performanse s uredskom mrežom spajaju Ethernet kabelima.

Nije li svejedno koji LAN kabel se koristi? Nije, osim što treba biti od provjerenog proizvođača, nisu sve kategorije za sve namjene i razlikuju se u kapacitetu i brzini prijenosa. Kakve su zapravo razlike među brojnim trenutačno prisutnim standardima?

Veći broj, viša propusnost

Osnovni standardi u Ethernet kabelima su: Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 i Cat8. Svaka od ovih kategorija ima specifičnu primjenu, pa je važno odabrati onu koja odgovara vašim mrežnim potrebama, a Lanberg nudi pouzdane opcije u svakoj od njih.

Cat5e je nadogradnja nad Cat5 standardom pri čemu e znači enhanced. Ovakvi kabeli smatraju se osnovnim standardom za kućne i manje poslovne mreže. Podržavaju propusnost i brzine do 1 Gbit/s na udaljenostima do 100 metara. Radi se o najpristupačnijoj verziji kabela i više su nego dovoljno dobri za korisnike kojima su osnovni zadaci surfanje, video streaming ili online gaming. Cat5e uz relativno nisku cijenu ima stabilnu vezu, bolje se nosi s elektromagnetskim smetnjama i crosstalk scenarijima u odnosu na Cat5.

Presjek Cat5e mrežnog kabla koji je jedan od najčešće korištenih, osobito kod kućnih korisnika

Šesta generacija Ethernet kabela Cat6 omogućuje veće brzine prijenosa podataka, do 10 Gbit/s, ali na kraćim udaljenostima (do 55 metara). Uz poboljšanu zaštitu od elektromagnetskih smetnji, Cat6 kabeli pružaju pouzdaniju vezu u užurbanim okruženjima s više povezanih uređaja. Zato se često koriste u modernim uredima, gdje je mrežno opterećenje veće, a potreba za većom brzinom ključna.

Nadogradnja na šestu generaciju je Cat6a (Augmented Category 5) ima jednaku propusnost do 10 Gbit/s, ali ovog puta na većim udaljenostima do 100 metara. Osim boljeg rada na većim udaljenostima dijeli kvalitetnu zaštitu od interferencije i stoga se često koristi u radnom okruženju gdje ima velik broj uređaja.

Cat6 u odnosu na Cat5e omogućuje veće brzine prijenosa do 10 Gbit/s

Cat7 ide još dalje, pa i na udaljenostima većim od 100 metara osigurava brzine prijenosa do 10 Gbit/s i uz frekvenciju od 600 MHz. Zahvaljujući dodatnoj zaštiti, Cat7 je često izbor u pametnim domovima, profesionalnim mrežama i podatkovnim centrima gdje je potrebno osigurati maksimalnu stabilnost i zaštitu od smetnji. Implementacija ovog standarda nije učestala kao kod Cat6a.

Cat8 je najnoviji standard i predstavlja vrhunac brzine i propusnosti, podržavajući visoke brzine do 40 Gbit/s, ali na kraćim udaljenostima do 30 metara. Ovo je kabel dizajniran za profesionalne mreže i podatkovne centre, gdje su brzina, stabilnost i niska latencija apsolutni prioritet. Iako je Cat8 još uvijek rijetkost u svakodnevnim aplikacijama, u svijetu visoko specijaliziranih IT mreža, koristi se za direktno spajanje mrežne opreme. Zanimljivost je da nakon 30 metara specifikacije Cat8 kabela padaju na 10 Gbit/s što je uobičajeno za Cat6a verziju.

Kod profesionalnih korisnika, potrebno je detaljno planirati mrežnu infrastrukturu i koristiti zaštićene kabele koji nemaju problema s elektromagnetnim zračenjem, pa se za te namjene koriste standardi Cat6a i viši. Kućni korisnici s trenutačnim mogućnostima domaćih optičkih mreža trebat će Cat6 Ethranet ako žele iskoristiti maksimalnih 2 Gbit/s koje nude telekomi. Za manje pakete brzina i dalje je dovoljan Cat5e standard.

