Back 4 Blood - Poznato, a opet svježe

Back 4 Blood Proizvođač/Izdavač Turtle Rock Studios / Warner Bros. Games Žanr Akcijska igra Platforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox X/S Datum izlaska 22. lipnja 2021.

Spremajući se za najavu Back 4 Blooda, novog projekta ekipe Turtle Rock Studiosa, i same nas je iznenadila spoznaja da je od njihova prvog uratka koji ih je i proslavio, prošlo punih trinaest godina. Riječ je, dakako, o legendarnom Left 4 Deadu, koji je popularizirao kooperativno napucavanje šačice igrača protiv nadmoćnijih protivnika. Uz slavu koju su developeri postigli tom igrom, stigla je i ponuda Valvea koji su ih kupili, i besramno već iduće godine objavili Left 4 Dead 2, no Turtle Rock ponovno se osamostalio 2011. i pokušao vratiti staru slavu asinkronim multiplayerom Evolve. Nažalost, on nije opravdao očekivanja, pa su 2018. serveri ugašeni, a autori se vratili konceptu koji ih je proslavio.

Back 4 Blood donosi sličan zaplet kao i njegov uzor, te nas vodi u postapokaliptični svijet kojim vladaju horde zombija, zajedno s posebnim primjercima specijalnih sposobnosti, koji nisu puko topovsko meso. Ipak, za razliku od Left 4 Deada, u kojem su glavni junaci bili prestrašeni prosječni žitelji, u ovom uratku imat ćemo priliku zaigrati nešto iskusnije bojovnike, koji nisu toliko plašljivi i znaju što rade. Sudeći prema svjedočanstvima iz prošlogodišnjeg zatvorenog alpha testiranja, takav stav vidljiv je i iz njihovih konverzacija, a sami autori pojasnili su da smo tijekom godina konstantno zatrpavani igrama i filmovima zombijevske tematike, bez neke nade u svjetliju budućnost, a upravo takav stav u svojem uratku žele promijeniti.

Jedna od većih inovacija koju Back 4 Blood predstavlja jest opcionalno uvođenje karata kao igrivog elementa, čime bi se krug potencijalnih igrača mogao značajnije proširiti. Naime, oni koji se žele zabaviti na klasičan način, ovaj dio igre mogu potpuno izostaviti, no igrači koji žele veći izazov, svakako će ga prigrliti jer će svaka partija donijeti drugačije iskustvo. U suštini, igrači sami slažu svoje špilove, i prije početka svake partije izvlače karte podijeljene u četiri grupe, koje im daju određene pogodnosti u narednoj misiji. Neke će im podariti veću brzinu, ili čak mogućnost pucanja dok trče, druge opciju nošenja više streljiva ili poboljšano ciljanje, a neke će dati određeni postotak na priliku da, primjerice, sekundarno oružje ima neograničeno streljivo. Kako sve ne bi išlo nama na ruku, pobrinut će se suprotna strana “AI Director”, kako je autori nazivaju, koja će također imati na raspolaganju svoje negativne karte, poput smanjenog vidnog polja, više hordi koje će privlačiti podizanje buke, ili, pak, ogromnog zombificiranog Ogrea, od kojeg će ponekad biti bolje pobjeći i potražiti alternativnu rutu prema utočištu. Dakako, potonji nije jedini poseban protivnik, jer sa svakom će se vrstom čudovišta valjati pozabaviti na zaseban način, a neke ćemo moći kontrolirati i u kompetitivnom multiplayeru, koji je također najavljen.

Druga velika novost je ta da u utočištima, koja su ujedno odmorišta prije narednih poglavlja, igrači mogu nabaviti naoružanje i opremu. Kvaka je u tome što se oni mogu kupiti za bakrenjake, rijedak resurs koji pronalazimo u misijama, tako da ćemo uvijek vagati je li ga pametnije utrošiti na nekoliko bombi ili sačuvati za kasnije, kako bismo pri sljedećoj pauzi kupili, primjerice, paketić zdravlja, kojim možemo oživjeti suborca.

Hoće li Back 4 Blood uspjeti ponoviti uspjeh Left 4 Deada, trenutačno je teško prognozirati, no kada se za to stvore uvjeti, svakako ćemo isprobati taj spoj starog i novog, koji nas neodoljivo privlači.