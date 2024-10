Bivši zaposlenici Blizzarda najavili su svoj prvi projekt pod nazivom Sunderfolk

Taktički RPG Sunderfolk ekipe Dreamhaven zamišljen je kao mješavina stolnih i videoigara, u kojoj će do četiri igrača kontrolirati svoje fantazijske likove putem mobitela

Nakon što je otišao s mjesta predsjednika Blizzarda, Mike Morhaime je 2020. godine, zajedno s bivšim kolegama Allenom Adhamom i Frankom Pearceom, osnovao Dreamhaven te unutar njega organizirao dva razvojna tima. Jedan od njih, Secret Door, jučer je najavio svoj prvi projekt, Sunderfolk, koji očekujemo u nekom trenutku iduće godine. Igra cilja na ljubitelje stolnih igara koji više nemaju vremena za dugotrajne, višednevne seanse.

Naime, Sunderfolk je u osnovi kooperativni taktički RPG u kojem do četiri igrača biraju lika između šest dostupnih klasa te zajedno pokušavaju obraniti selo Arden od nadirućih mračnih sila. Kao i u svakom RPG-u, svaka klasa je unikatna, a akcije se provode korištenjem dostupnih karata.

Sve to zvuči poznato, no ključna je izvedba igre – igrači se putem mobilne aplikacije spajaju u igru koja se odvija na PC-ju ili konzoli, a igranje će biti najzabavnije ako se igrači okupe uživo. Ipak, ako to ponekad neće biti moguće, oni koji su u drugom gradu ili iz bilo kojeg razloga ne mogu prisustvovati, moći će se spojiti i sudjelovati u partijama s bilo koje lokacije.

Ako neki igrač bude spriječen nastaviti avanturu, drugi mogu preuzeti njegovog lika ili ga isključiti iz trenutnog pohoda, s tim da će taj igrač propustiti plijen koji ostali pokupe, ali će dobiti iskustvo i zarađene karte kako ne bi zaostajao. Naravno, oni koji preferiraju solo igranje imat će priliku osobno voditi sve likove. Dodatne informacije o Sunderfolku potražite na službenom webu.