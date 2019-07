Borderlands 3 - Novi lovci, novi izazovi

Borderlands 3

Proizvođač/Izdavač Gearbox Software/2K Games Žanr FPS/RPG Platforme PC, PS4, Xbox One Datum izlaska 13. rujan 2019.

Velika većina vijesti i najava koje smo svojedobno pisali vremenom su izblijedjele iz našeg uma, no nekih izvornih i dalje se vrlo živo prisjećamo. Među spomenute pripada i najava Borderlandsa, poglavito dio o oružjima, točnije njih 17,75 milijuna u raznim varijacijama, zbog čega je igra završila u Guinnessovoj knjizi rekorda. Borderlands je ubrzo dobio i drugi nastavak te nešto kasnije i zasebna izdanja Borderlands: The Pre-Sequel ekipe 2K Australia, te epizodni avanturistički serijal Tales from the Borderlands, nedavno zatvorenog Telltale Gamesa.

Iako je najava trećeg nastavka bila izgledna, u ožujku ove godine među je nas sletjela kao bomba i ponovno smo se, kao i mnogobrojni fanovi, nabrusili na kooperativnu akciju upakiranu u stripovsku grafiku, koja je jedno od glavnih obilježja čitavog serijala. Sama priča smještena je nedugo nakon završetka Tales from the Borderlandsa, i glavne protivnike predstavljaju Calypso Twins, Troy i Tyreen, predvodnici kulta Children of the Vault, koje sam Randy Pitchford, CEO Gearboxa, naziva “najodvratnijim live streamerima budućnosti koje možemo zamisliti”. Naime, otpadnike koji im se pridružuju nazivaju svojim sljedbenicima, i sve akcije prenose preko postaje Holy Broadcast, te čak s odobravanjem gledaju na naše ubilačke pohode u kojima masovno tamanimo sve što bace pred nas, s obzirom na to da time broj gledatelja i potencijalnih sljedbenika raste.

Igračima će biti na izbor četiri nova igriva lika, Moze (Gunner), Amara (Siren), FL4K (Beastmaster) i Zane (Operative), no za razliku od ranije, kada je svaki Vault Hunter imao samo jednu sposobnost, u novom nastavku imat će ih na izbor tri, uz napomenu kako tijekom misija može koristiti samo jednu, odnosno dvije, ako je naš odabranik Zane. Svaki lik donosi i različiti pristup igrivosti, kao i unikatna razvojna stabla, u koja ulažemo iskustvene bodove. Dakako, izbor oružja ovisi o željenom načinu igranja, a ovaj put će, zahvaljujući proceduralnom generiranju, biti dostupno njih preko milijardu primjeraka s raznim statistikama poput osnovne štete, kapaciteta spremnika, dometa, te alternativnih modova paljbe, koji se drastično razlikuju od primarnog.

U misije krećemo iz svemirskog broda Sanctuary 3, i prema riječima autora, nećemo biti vezani uz samo jedan planet, a on služi i kao centralno mjesto okupljanja u kojem ćemo vidjeti brojne povratnike iz ranijih izdanja ovog serijala. Primjerice, svoj prostor imat će Marcus i Ellie, Moxxi će voditi svoju rupčagu u koju ćemo često svraćati, Sir Hammerlock imat će posebnu sobu u kojoj ćemo odlagati trofeje u vidu glava čudovišta koja eliminiramo, bolnicu će voditi Dr. Patricia Tannis, a svoju ulogu u čitavoj priči imat će i obožavano iritantni Claptrap. Od ostalih novosti, nekih na zahtjev samih igrača, spominje se mogućnost igranja bez konekcije prema serverima, zakloni više nisu vječni, već ih je moguće uništiti, plijen je instanciran i prilagođen prema stupnju razvoja igrača, a ranije statičke bačve sada predstavljaju potencijalne projektile koje je moguće lansirati u hrpe protivnika.

Već i ove, osnovne, informacije o Borderlandsu 3 dovoljne su da ponovno zaigramo neki od prethodnika i kvalitetno se pripremimo na obnovljeno looter shooter iskustvo, od kojeg nas dijeli samo nekoliko mjeseci.