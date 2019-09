Call of Duty: Modern Warfare - Nova era modernog ratovanja

Activision je odustao od Battle Royalea i vratio se onome što radi najbolje, a to je stvaranje klasične pucačke igre vojne tematike, koja stiže pod poznatim imenom - Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare Proizvođač/Izdavač Activision / Infinity Ward Žanr FPS Platforme PC, PS4, XOne Datum izlaska 25. listopada 2019. URL www.callofduty.com/modernwarfare

Dvanaest godina prošlo je od izlaska čuvenog Call of Duty 4: Modern Warfarea, prema mišljenju mnogih, još uvijek jedne od najboljih igara u serijalu. Ovaj kanon u to je vrijeme dobio tri nastavka i jedno remasterirano izdanje, a ove godine kreće iznova igrom gotovo identičnog naziva – Call of Duty: Modern Warfare. Ovogodišnji Call of Duty neće na početak vratiti samo kanon kojem pripada, već čitav serijal, koji je mnogočime obilježio mrežne pucačke igre za sva vremena. Učinit će to kombinacijom promijenjenih i novih značajki – uključujući novu tehnologiju, nova pravila i sadržaje – čiji je cilj Call of Duty postaviti i zacementirati na sam vrh liste najvažnijih pucačkih igara koje nisu Battle Royale.

Novi engine stvaran je pet godina i donosi niz novosti i promjena koje su serijalu prijeko potrebne već nekoliko godina – izgleda da ćemo napokon dobiti Call of Duty koji izgleda suvremeno

Promjena tehnologije vjerojatno je najznačajnija stvar koju Call of Duty: Modern Warfare donosi. Naime, prethodne igre serijala temeljene su na vrlo zastarjelom engineu koji korijene vuče još iz vremena idTecha 3 iz kojeg je izveden. Zastarjelosti enginea svjesni su i developeri pa su tijekom proteklih pet godina od temelja počeli graditi moderni engine koji neće ponuditi samo suvremenu grafiku i vizualne poslastice, već značajke kakvima ostale današnje igre raspolažu već neko vrijeme.

Brojne su promjene vidljive već kad prvi put bacimo oko na objavljene snimke gameplaya. Likovi u novom Call of Dutyju izgledaju življe, svijet i objekti u njemu uvjerljiviji, a čitave scene dosad su najrealističnije. Za ovo je, između ostalog, zaslužna fotogrametrija, princip skeniranja ljudi i objekata izravno u editor, što stari engine nije podržavao, ne samo zbog izostanka potrebnih alata, već i zbog velike zahtjevnosti. Novi engine sposoban je iscrtati do 500% složenije objekte od svog prethodnika, što također pridonosi uvjerljivosti i konzistenciji svega što ćemo u igri vidjeti, uključujući sjene, osvjetljenje, efekte i slično.

Call of Duty nije više infantry-only pucačina – novi Modern Warfare u priču ubacuje tenkove, oklopna transportna vozila i helikoptere kojima će upravljati igrači

Velike promjene novi engine donosi i na području fizike, koja će ovaj put također biti realističnija. Kretanje će u igri biti nešto sporije nego dosad, animacije prirodnije i akrobacije ograničene. To će pridonijeti uvjerljivom iskustvu no, barem ako je suditi prema objavljenim snimkama, neće narušiti onaj Call of Duty gameplay na koji smo tijekom godina navikli. Igračima najvažnija promjena vjerojatno je ona koja se odnosi na napucavanje. Naime, oružja će prvi put u serijalu COD ispucavati prave projektile i odmaknuti se od zastarjelog hitscan modela. Igra će imati pravu, iako pojednostavljenu, balistiku, koja će u mnogočemu promijeniti način kako igramo. Prvi ćemo put morati predvidjeti kretanje mete, a kalibar našeg oružja regulirat će količinu štete koju činimo, posebno ako gađamo metu iza zaklona. COD ovaj put neće biti igra s jednim nadmoćnim tipom oružja, već igra u kojoj prema papir-škare-kamen principu za svako oružje postoji “protuotrov”.

Usprkos mnogim promjenama, ovo će i dalje biti Call of Duty – vraćaju se killstreakovi, no još uvijek nije sasvim jasno kako će funkcionirati; znamo samo da će uključivati raznolika ojačanja i taktičku podršku

Ostavi staro, dodaj novo

Iako su postojale glasine da će Modern Warfare nastaviti forsirati Battle Royale, kao što je to činio Black Ops 4, to nije slučaj. Umjesto toga, razvojni će se tim fokusirati na tradicionalne versus modove. Njih u Call of Dutyju nikad nije nedostajalo, no ovaj put čitava će se priča proširiti. Očekivano, najpopularniji modovi, poput TDM-a, Dominationa, CTF-a, Search & Destroya i ostalih, vratit će se. Ti modovi zadržat će veličinu kakvu su imali u ranijim igrama, što je očekivano jer bi izostanak tih ikona COD-a ili drastično mijenjanje njihovih pravila sasvim sigurno prouzročilo negodovanje fanova.

Osim uobičajenih manjih modova, Call of Duty: Modern Warfare imat će zaista ogromne modove smještene na prostrane mape, na kojima će se sukobljavati dva tima od 32 igrača

Pa ipak, Infinity Ward neće se zadovoljiti samo privlačenjem postojeće baze igrača. Sasvim je jasno kako povlači niz poteza kojima se nada privući igrače koji napuštaju konkurentske igre, u prvom redu serijal Battlefield. Njima, ali i postojećim fanovima koji žele eksperimentirati, razvojni će tim ponuditi niz većih, opširnijih i složenijih igraćih modova, postavljenih na velike mape i servere s mnogo većim brojem mjesta – njih 64.

Prvi put u povijesti serijala u tradicionalnom versus meču Call of Dutyja sudjelovat će dvije strane s po 32 igrača. To će omogućiti mod Ground War. Taj će mod biti smješten na mape velike površine s više razina – kao jedan od primjera prikazana je urbana mapa s više zgrada u koje možemo ulaziti, prolaza kojima možemo proći u pokušaju da flankamo neprijatelje i slično. Ono što će ovaj mod učiniti nekarakterističnim za Call of Duty jest prisutnost vozila. Prema riječima razvojnog tima, Ground War će igračima na upravljanje ponuditi tenkove, oklopna transportna vozila i helikoptere. Uključenje tih elemenata sasvim je sigurno izravan udarac Battlefieldu, no mimo toga osigurava novu dozu raznolikosti u gameplayu.

Prvi put u povijesti serijala Call of Duty će imati prave projektile, a ne oružja koja funkcioniraju na hitscan principu

Drugi novi mod koji nam je zapeo za oko jest Gunfight. Radi se o modu u kojem sudjeluju dva tima od dva igrača, smješteni na vrlo male mape. Taj mod nedvojbeno je namijenjen kompetitivnim igračima, i sasvim je sigurno da će biti vrlo popularan na streaming servisima poput Twitcha i Mixera.

Sa svim navedenim informacijama te spoznajama da neće imati season pass, kako će mape i modovi biti besplatni te da ćemo dobiti namjenske servere i podršku za cross-platform, Call of Duty: Modern Warfare jedna je od onih igara oko kojih je teško biti ravnodušan. Modern Warfare nedvojbeno je na putu da postane jedna od najvažnijih igara ove godine, a ako još uvijek niste sigurni što o svemu misliti, uključite se u otvorenu betu, zakazanu za sredinu rujna na svim platformama.

S podrškom za namjenske servere i cross-platform igranje, ne postoji strah od manjka igrača – no ne brinite, prije ulaska u mečeve moći ćemo birati želimo li igrati samo s igračima na svojoj platformi ili sa svima