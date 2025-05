Call of Duty prijeti pravnim postupkom protiv Cronusa zbog njihove opreme "za varanje"

Izvor: Call of Duty/Youtube

Call of Duty prijeti pravnim postupkom ne bi li se obranio od proizvođača opreme kao što je Cronus te od različitih hardverskih rješenja koja omogućuju varanje u igrama. Budući da se radi o jednom od najpopularnijih mrežnih serijala na tržištu, problemi koji narušavaju igraće iskustvo definitivno nisu neočekivani, pa Activision već godinama ulaže značajne napore kako bi isto spriječio. Osim sofisticiranih sustava koji otkrivaju nepravilnosti i potencijalno varanje, uključeni su i pravni postupci protiv proizvođača opreme namijenjene za stjecanje nepravedne prednosti u igri. Do sad su u ovoj borbi poduzimane različite rigorozne mjere – igračima uhvaćenim u varanju može se trajno zabraniti pristup igri s čitavog sustava, ne samo s jednog računa. Ipak, sve napredne metode zaštite očito nisu bile dovoljne, pa se Activision okrenuo prijetnji sudskim procesom.

Kada se radi o oblicima i mogućnostima varanja u Call of Dutyju, oni sežu od gledanja kroz zidove sve do digitalno modificiranih kontrolera. Naime, gledanje i pucanje kroz zidove omogućuje igračima da protivnike eliminiraju i prije nego što ih oni uopće imaju priliku vidjeti, što donekle narušava temeljnu ideju igre. Osim softverskih trikova, dostupna je i hardverska oprema poput Cronus Zena – uređaja koji digitalno modificira način rada kontrolera i omogućuje, primjerice, eliminaciju trzaja oružja ili pojačanje preciznosti pri automatskom ciljanju. Dok neki zagovaratelji ovih metoda opravdanje pronalaze u pomoći za igrače s invaliditetom, neosporno je da se one istovremeno uvelike zloupotrebljavaju.

Napori PlayStationa za blokiranjem navedenih uređaja su se pokazali ograničenim, pa je Activision potvrdio da su navedenim proizvođačima poslali službene dopise o prekidu aktivnosti, ali uz napomenu da su spremni ostvariti suradnju s onima koji su pristali na usklađivanje s pravilima. Istovremeno su potvrđene zabrane igračima koji koriste Cronus Zen i sličnu opremu. Konačno, Call of Duty nije jedina igra koja je zauzela ovakav stav jer stranice koje prodaju navedene uređaje također sadrže upozorenje za igre kao što su Fortnite i Rocket League.