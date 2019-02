Doom Eternal - Povratak lovca na demone

Doom Eternal

Proizvođač/Izdavač id Software / Bethesda Softworks Žanr FPS Platforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Datum izlaska 2019.

Naša veza s Doomom seže u devedesete godine prošlog stoljeća, kada smo prvi put zaigrali prvo poglavlje, koje je kompletno promijenilo naše mišljenje o igrama. Odjednom je provođenje vremena u virtualnim svjetovima postalo daleko dinamičnije i zaraznije no što smo do tada iskusili, a za današnje vrijeme, kockasta i ne baš fluidna grafika, bila je čudo neviđeno. Što se tiče samog Dooma, nastavili smo se družiti s njim kroz naredne nastavke i priznajemo kako smo to velikim djelom činili iz nostalgičnih razloga, sve do reboota serijala otprije tri godine, koji nas je potpuno iznenadio pomacima u svim elementima igrivosti, no i dalje smo tijekom igranja, bez ikakve sumnje, znali da je pred nama Doom, a ne neka druga igra. Sudeći prema najavama, izgledno da će nam istu, ako ne i veću dozu zabave isporučiti i novo poglavlje, koje bi prema nekim naznakama trebalo stići ove godine pod imenom Doom Eternal.

Sama priča nas, barem u početku, vodi na Zemlju, koju pokušavaju razoriti demoni, i većim dijelom su, unatoč naporima Union Aerospace Corporationa, u tome uspjeli. Nitko im ne može stati na put osim Doom Slayera, koji poučen iskustvom iz prethodnih avantura, ovaj put pristiže u pomoć spreman za ratovanje. Zaboravite mukotrpni pew-pew pištoljem dok ne nađete prvo bolje oružje, jer prema najavama, u akciju krećemo solidno naoružani, uz napomenu kako su oružja dodatno ugađana i neka imaju nove funkcionalnosti, a neka su potpuno nova. Primjerice, na ramenu ćemo nositi top koji može izbacivati granate ili služiti kao klasična strojnica, ballistom ćemo ispucavati eksplozivne naboje energije, a super shotgun dobio je kuku kojom se možemo približiti protivnicima te ih eliminirati oštricom povezanom s rukom, uz vrlo brutalne animacije. Kuka će biti nužna i za sam napredak, jer ćemo se njome prebacivati između inače nedostupnih mjesta, a kao i u prethodniku, igra će nas tjerati na vrlo agresivno igranje zbog vječite nestašice streljiva i potrage za njim, kao i za paketićima zdravlja kojima ćemo vidati rane nakon okršaja s nebrojenim protivnicima.

Prema autorovim riječima, Doom Eternal ugostit će dvostruko više vrsta demona, od kojih su neki kao što su Barons of Hell, Pain Elementals, Arch-Viles i Impovi, itekako poznati i vuku se svih ovih godina kroz nastavke ovog serijala, a navodno ćemo imati priliku upoznati i neke nove, s kojima ćemo prijateljski popričati u mahnitoj kombinaciji pritiskanja okidača i naprednih mehanika kretanja. Doduše, ne onako kako smo vidjeli u Black Opsu III, ali očekujte efektna uklizavanja i izbjegavanja napada, što ćemo vrlo vjerojatno moći poboljšavati povratničkim nadogradnjama koje će mijenjati naše sposobnosti.

Multiplayer Dooma nikada u popularnosti nije prestigao Quake, niti su autori to ikad pokušali ostvariti, tako da je online nadmetanje protiv drugih igrača u prethodniku odrađeno školski. Bio je prisutan i kratkoročno zabavan, ali daleko od toga da je privukao veći broj igrača. Imamo dojam da će i nasljednik na toj komponenti biti vrlo sličan, te ga čak ni novi mod Invasion neće pretjerano izdići iznad prosječnosti. U spomenutom ostali igrači uskaču u uloge demona tijekom naše kampanje i pokušavaju nas eliminirati, ili mi to isto radimo njima, no Doom je primarno uvijek bio i ostao odlično single player iskustvo.