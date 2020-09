Far Cry 6 - Živjela revolucija!

Proizvođač/Izdavač Ubisoft Toronto / Ubisoft Žanr FPS Platforme PC, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X, Stadia Datum izlaska 18. veljače 2021. URL https://www.ubisoft.com/en-gb/game/far-cry/far-cry-6

Unatoč stalnim zamjerkama na repetitivnost određenih misija, svako poglavlje serijala Far Cry imalo je određenu dozu privlačnosti i okupljalo sve veći broj fanova, koji željno iščekuju nova poglavlja. Početkom iduće godine, ako ne dođe do zastoja koji su pandemijom koronavirusa sve češći iz očitih razloga, imat ćemo priliku zaigrati novo poglavlje, u kojem će nam Yara kao igralište u vidu masivnog tropskog otoka, dati dovoljno prostora i razloga da još jednom uronimo u taj svijet, i kao i dosad, eliminiramo karizmatičnog lika pod čijom čizmom narod pati. Vjerojatno i sami pamtite suludog Vaasa iz trećeg dijela, ili, primjerice, Josepha Seeda iz posljednjeg nastavka koji se odvijao u Montani, a uopće ne sumnjamo da je mnogima već prilikom najave Far Crya 6 za oko zapeo Antón Castillo kao glavni antagonist, s obzirom na to da ga glasom i stasom ovjekovječuje Giancarlo Esposito, glumac koji je svjetsku slavu postigao tek kao Gus Fring u serijalima Breaking Bad i Better Call Saul, iako iza sebe ima gomilu uloga.

Sličnosti s Kubom više su no očite, što, dakako, ne uzimamo za zamjerku, tim više što prva pomisao na spomen Far Crya ide na račun pješčanih plaža, palmi i drečave crvene košulje koja je krasila izvornog junaka. Srećom za nas, ona je iz ovog dijela izostala, no drago nam je da su se autori odlučili vratiti izvornom okruženju, i baš kao i u stvarnom predlošku, odvesti nas u zemlju koju su desetljeća ekonomske izolacije nakon revolucije devastirala. Od naroda izabrani vođa, omiljeni “El Presidente” Antón Castillo, sin je bivšeg vladara kojeg su revolucionari pogubili pred njegovim očima, i nakon toga zemlju odveli u propast. Plemenita namjera da Yara ponovno postane raj na Zemlji svakako je za pohvalu, no Castillo u svojoj glavi ima viziju kako je i za prijašnje blagostanje zemlje isključivo zaslužna njegova obitelj, na čelu s ocem, te će upravo on biti taj koji će je vratiti na stare staze slave po svaku cijenu, i bez obzira na žrtve, poglavito u redovima neistomišljenika.

Jedan takav ili takva, ovisno o vašem izboru, jest Dani Rojas, borac za slobodu, čiju ćemo ulogu preuzeti, i iz rubnih područja nepreglednih prašuma polako krčiti put prema glavnom gradu Esperanzi. Uvrštavanje većega grada u svijet Far Crya velika je novost jer će se područje igre preseliti i u vertikalu, što, uz mogućnost prikradanja ili izravnih okršaja, igračima daje mnogo više opcija pristupu određenim situacijama. Kako bi što vjernije dočarali izolaciju i stanje u kojem se Yara nalazi, članovi razvojnog tima određeno su vrijeme proveli na Kubi razgovarajući s lokalnim stanovništvom, uključujući veterane tamošnje revolucije, od koji su neki pristupili opoziciji samo zbog adrenalina i pucnjave, dok su drugi svrgavali Batistu iz patriotskih razloga, vjerujući u bolje sutra.

Iako konkretna igrivost i novosti vezane uz nju u ovom trenu nisu otkriveni, zna se da ćemo moći koristiti suvremeno naoružanje, kao i priručno, sklepano u kućnoj radinosti, a u misije moći ćemo povesti sudruga (spominju se pas jazavčar i bivši agent KGB-a) pod vodstvom računala.

Far Cry 6 definitivno neće izmišljati toplu vodu, no prema dostupnim informacijama, od kojih je većina fokusirana na jaku priču, mogao bi biti jedan od boljih izdanaka ovog pucačkog serijala, i radujemo se veljači, za kada je zakazan izlazak.