Going Medieval - Zajedno u bolje sutra (early access)

Daleko od toga da je u ovom stadiju Going Medieval bezgrešan, ali dovoljno je zanimljiv i bogat detaljima da nakon neuspjeha iznova počnemo s mukotrpnom izgradnjom srednjovjekovnog društva

Going Medieval Proizvođač/Izdavač Foxy Voxel / The Irregular Corporation Žanr Simulacija/RPG Platforme PC Datum izlaska Nepoznat

Nakon što je nekoliko tjedana zaredom zablistao na Steamovoj ljestvici najprodavanijih naslova u prethodnih sedam dana, Going Medieval itekako nas je iznenadio. Daleko od toga da nismo znali za njegovo postojanje, ali začudio nas je toliki interes igrača za igru koja je u prvom redu, prema riječima samih developera, još uvijek u vrlo ranom razvojnom stadiju, što je dovoljan znak za oprez. Ipak, nekako u isto vrijeme javila nam se novosadska ekipa Foxy Voxela, koji na Going Medieval rade, pa kad su nam već ljubazno udijelili ključ, onako reda radi, bez nekih velikih očekivanja, odlučili smo isprobati njihovo viđenje srednjovjekovnog života nakon epidemije kuge.

Dva tjedna kasnije počinje pisanje ove najave/opisa na trenutačno dostupnoj inačici iz razloga zato što je toliko vraški zabavan, i jednom kad u njega uronite i shvatite kako mehanike Going Medievala funkcioniraju, vrlo ćete mu se rado svako malo vraćati, pogotovo nakon obećanih nadogradnji. Nažalost, početak baš i nije toliko blještav, naprotiv, u prvih pola sata imali smo se želju ljubazno zahvaliti na ustupljenom ključu i opravdati se nedostatkom vremena, ali poučeni iskustvom Valheima i sličnih, dali smo si dodatnih nekoliko sati za učenje, što se u konačnici isplatilo. Naime, već prilikom kreacije likova vidljivo je na koliko toga treba obratiti pozornost, s obzirom na to da imaju 13 osnovnih sposobnosti, dodatne bonuse i negativne efekte, religijska uvjerenja, posebne motivacije, i tako redom.

S obzirom na to da počinjemo sa samo nekoliko doseljenika, poželjno je da su raznovrsni, kako bi kao zajednica funkcionirali, no ovisno o svojim atributima, neki će brže cijepati drva, drugi se baviti proučavanjem novih tehnologija, treći će biti vičan lovac, što također nije dobro zanemariti, pogotovo ako odaberete težinu na kojoj su neprijateljski pohodi česti, i tako redom. Jednom kada se nađete u samoj igri, dočekat će vas hrpa izbornika i popratna školica, što svakako pozdravljamo, jer teško biste se bez nje snašli. Ako im uspijete osigurati dovoljno hrane, sna, krov nad glavom i opuštanje, bilo da se radi o molitvi ili konzumaciji alkohola, vrijedno će obavljati dodijeljene zadatke. Za svakog lika moguće je odrediti prioritete prema kojima će se ravnati, i ako sve pravilno posložite, uskoro ćete izgraditi malu nastambu koja će se postupno širiti do utvrde, a u konačnici se pretvoriti i u mali gradić.

Dakako, za to valja izučavati nove tehnologije, poput, primjerice, podrumskih prostorija za skladištenje hrane koja se tijekom ljeta neće pokvariti. Nažalost, u igri postoji gomila slojeva koje je potrebno dodavati ili uklanjati, kako biste došli do pogleda na unutrašnjost građevina, što kod visokih zgrada zna biti naporno, pogotovo ako idete i u širinu i u dubinu, pa se ponekad teško snaći gdje se što nalazi. U trenutačnom stadiju moguće je izgraditi samo jedno naselje, a u budućnosti možemo očekivati diplomaciju, interakciju među likovima, trgovanje, veće mape, konkretne zadatke i još gomilu dodatnih elemenata na kojima developeri rade.

Premda su neki elementi, u najmanju ruku, vrlo slični onima iz popularnog Rimworlda, vjerujemo da će i Going Medieval imati svoju vjernu zajednicu, s obzirom na to da su dobro počeli. Samo, toplo se nadamo da ulazak u early access nije preuranjen, kao što je to, primjerice, bio/jest slučaj s Valheimom, te da na sljedeći paket obećanih novih sadržaja igrači neće predugo čekati i u konačnici odustati. Držimo palčeve momci, samo hrabro!