New World - Azothara na Aeternumu - mora da je šala?

Proizvođač/Izdavač Amazon Games Žanr Survival MMO Platforme PC Datum izlaska Q2 2021. URL https://www.newworld.com/en-us

Da se nešto opasno kuha u Amazon Games Studiosu doznali smo 2014. godine kada su u spomenutu ekipu počela dolaziti zvučna imena koja su radila na brojnim odličnim naslovima. Do tada je ova podružnica Amazona bila fokusirana na mobilne igre, no dolaskom Kim Swift koja je jedna od potpisnica Portala, Clinta Hockinga poznatog po radu na Far Cryu 2, kao i nekolicine developera System Shocka 2, bilo je pitanje vremena kada će uslijediti najava AAA naslova za ozbiljnije igraće platforme. Prema tadašnjim intervjuima, cilj im je bio oformiti timove do tridesetak ljudi koji bi radili igre temeljene na kreativnosti i proizvodnji, poput primjerice Minecrafta, The Walking Deada i The Rooma, kako je svojedobno izjavio njihov šef Mike Frazzini.

U rujnu 2016. je otkriveno kako Amazon Games Studios radi na čak tri naslova za PC. Breakaway je sa svojom timskom borilačko-sportskom igrivosti trebao dodatno promovirati Twitch kojeg je Amazon kupio dvije godine ranije, no u ožujku 2018. je čitava priča otkazana. Crucible je pak dodijeljen Relentless Studiosu, također ogranku Amazona, koji su po uzoru na Fortnite i Overwatch trebali sklepat FPS battle royale. Svoje znanje su prikazali u svibnju ove godine kada je Crucible u razvojnoj verziji pušten u rad, no prve kritike i komentari igrača su, blago rečeno, bili osrednji, pa je igra povučena s tržišta i vraćena u stadij zatvorene bete. Treća Amazonova uzdanica je New World, najoriginalniji naslov od sva tri najavljena. Spomenuti je izvorno bio najavljen za svibanj ove godine, pa odgođen za kolovoz, a prema svježim informacija, imat ćemo ga priliku zaigrati tek na proljeće iduće. Nakon dva neuspjeha, moguće da Amazon puše i na hladno, no nemamo ništa protiv dodatnog upeglavanja obzirom da nam se koncept New Worlda svidio na prvi pogled.

Spoj omiljenih žanrova

Naime, u početku je New World zvučao više kao survival, no vremenom je djelomično zbog uvrštavanja od ranije planiranih elemenata i, velikim dijelom, nakon povratnih informacija igrača koji su sudjelovali u brojnim krugovima testiranja, čitava stvar zašla u MMO vode. Kao igrači kojima su oba žanra u samom vrhu ljestvice najigranijih i tijekom vremena smo na igre takvih orijentacija utukli stotine sati slobodnog vremena, priliku da zaigramo njihov spoj zasigurno nećemo propustiti.

Za razliku od ostalih masovki, sami temelji su uzeti iz povijesti. Doduše, uz veliku dozu fikcije, pa tako zajedno sa stotinama istomišljenika početkom 17. stoljeća krećemo u osvajanje novog svijeta, otoka Aeternum koji je nalik na rajski vrt. Spomenuti je prožet Azothom, supstancom koja prema legendi može podariti vječni život, ali isto tako i izobličiti svijet, no nagrada je prevelika da bi potencijalna opasnost za avanturiste željne slave i bogatstva uopće bila uzeta u obzir. Ubrzo nakon stupanja na obale Aeternuma, otkrit ćemo da su raniji došljaci zajedno s nebrojenim čudovištima prilično organizirani i prema riječima autora, predstavljat će sve veću prijetnju kako napredujemo i osnažujemo našeg lika uz koordinirane napade koje možemo osujetiti uništavanjem njihovih utvrda samo da bismo otkrili da se iza idućeg brežuljka nalazi još snažnije uporište.

Zanimljivost je kako New World neće ugostiti klasični sustav klasa na kakve smo navikli, već je po uzoru na igre survival žanra svatko krojač vlastite sudbine. Stilom igranja i opremom ćemo definirati u kojem se smjeru želimo razvijati uz mogućnost specijalizacije određenih oružja čijim korištenjem dobivamo priliku napredovati i otključati dodatne opcije i specijalnosti. U principu, sustav borbe je podijeljen na klasičnu blisku borbu, dalekometno napucavanje i magiju, a kako su sami autori još u najavama istaknuli, pasivno ciljanje je zamijenjeno akcijski fokusiranim sistemom u kojem da bi nekog pogodili mora biti u dometu mača ili na putu strijele. Kao uzor im je poslužio legendarni Dark Souls, no obzirom da je ipak riječ o masovki, sumnjamo da će nas protivnici kažnjavati za svaku propuštenu priliku zadavanja udarca ili izostanak eskiviranja napada. Također, prikupljanjem resursa i izradom predmeta dobivamo priliku postati vrhunski majstori određenih proizvodnih djelatnosti, no u ostalima ćemo zaostajati što će u nekom trenutku dovesti do nužnog kontakta s drugim igračima.

Grupiranje dopušteno, čak i poželjno

Jedan od važnih elemenata New Worlda čini socijalna komponenta, odnosno udruživanje igrača u klanove radi uspješnijeg napretka. Iako znatiželjnicima nitko ne brani da pokušaju kroz ovaj vrli novi svijet kročiti samostalno bez ičije pomoći, to bi im moglo polaziti za rukom samo u početnim stadijima. Naime, u jednom od videa iz testiranjima imali smo priliku svjedočiti koordiniranom napadu na protivničku utvrdu u kojem je sudjelovalo dvadesetak igrača od kojih su neki nosili bačve s barutom i razarali zidine, dok je ostatak ekipe nakon pada istih spremno nahrupio na branitelje. Premda informacije o instancama ne postoje, soliranje zadataka namijenjenih grupama, napadi na bosseve koji tumaraju nepreglednim prostranstvima ili primjerice nasumične događaje će biti nemoguće obaviti bez pomoći sa strane.

Grupe igrača, odnosno klanovi imaju priliku kontrolirati čitava područja i time direktno utjecati na njih u vidu određivanja poreza ili projekata izgradnje, bilo da se radi o izgradnji jačih zidina, postavljanju novih topova ili pak nadogradnji kovačnice. Vodstvo će biti birano glasovanjem uz napomenu kako igrači koji stanuju na tim područjima ili posjeduju zemlju, nemaju pravo glasa ukoliko nisu pripadnici vladajuće gilde. Dakako, i to se dade promijeniti ratovanjem ćemo smo posvetili poseban okvir.

Ukratko, New World prema dosadašnjim informacijama djeluje svježe, a spoj dvaju nama omiljenih žanrova idealan za dugotrajnu zabavu. Ostaje nam samo da pričekamo proljeće i iz prve ruke vidimo hoće li Amazon ispuniti obećanja ili će i ovaj izlet u prvu klasu biti kratkog vijeka.